Експерти називають подію на "Мотор Січі" рейдерським захопленням, який був реалізований Богуслаєвим за допомогою державних інститутів і правоохоронних органів, а також грубим в історії України порушенням прав акціонерів.

Українське зовнішньополітичне відомство і його глава Дмитро Кулеба не враховують контекст нинішніх україно-китайських відносин, коли просять Китай прискорити поставку вакцин проти COVID-19.

Про це заявив політолог Вадим Карасьов, директор «Інституту глобальних стратегій».

"Коли Україні знадобилася допомога від Китаю в отриманні вакцин проти COVID-19 в нашому МЗС згадали про стратегічне партнерство і дружбу! Ці виглядає безглуздо: після стількох "кидків", відверто недружніх акцій і т.п. сподіватися на лояльність партнера, якого стільки разів вже зрадили. Коли українські СБУ і прокуратура заарештували акції китайських інвесторів, які інвестували мільярд доларів в "Мотор Січ", тим самим порушивши україно-китайську угоду про взаємний захист інвестицій - про стратегічне партнерство забули? Коли вкрали у китайців $ 3 млрд доларів на зернових контрактах - про дружні стосунки забули?"—- коментує Карасьов.

Як повідомив український МЗС, Дмитро Кулеба подзвонив китайському колезі Ван І і попросив скоріше узгодити дозвіл на поставку вакцини проти COVID-19.

«Ми розглядаємо питання співпраці щодо вакцини не просто як міжурядову угоду, а як взаємодію між народами Китаю та України. Цього року Україна і Китай відзначають 10 років з моменту проголошення стратегічного партнерства. Щиро сподіваюся, що на цьому тлі Україна і Китай зможуть показати великі позитивні результати у двосторонніх відносинах», - цитує висловлювання міністра Кулеби під час діалогу з китайським колегою прес-служба українського МЗС.

Вадим Карасьов вважає непослідовною таку поведінку української влади: «Україно-китайську угоду з продажу акцій "Мотор Січ" Київ заблокував на прохання США. Так хто ж все-таки Києву стратегічний партнер? Щоб не впустити китайських акціонерів на "Мотор Січ" Україна включила всю міць державного апарату для протидії — СБУ, прокуратуру, Антимонопольний комітет, арешти акцій і суди! А тепер МЗС чомусь вважає, що нам дадуть вакцини «позачергово».

Карасьов зазначив, що Китай не буде використовувати такий невідповідний з гуманітарної точки зору момент для вирішення конфліктних питань з Україною. Але "Києву в Пекіні ще багато разів нагадають всю історію і "теплих відносин", і "стратегічного партнерства". А враховуючи, що з торгової точки зору Китай Україні потрібніше, ніж Україна Китаю, і що на експорті в Піднебесну тримається наша економіка, наших дипломатів і політиків нічого хорошого не чекає. Раз Україна не вміє бути надійним другом, дружити з нею нікому нецікаво».

Як відомо, Китайські акціонери кілька років тому придбали контрольний пакет акцій ПАТ «Мотор Січ» у його колишнього власника В'ячеслава Богуслаєва. Після операції акції компанії були заарештовані за ініціативою СБУ і Генпрокуратури, Антимонопольний комітет тягне час з наданням дозволу на концентрацію акцій китайськими інвесторами.

Завдяки такій ситуації, досі екс-власник «Мотор Січ» В'ячеслав Богуслаєв зберігає повний контроль над компанією, а китайських інвесторів протиправними методами не допускають до управління нею, хоча в покупку акцій і розвиток виробництва «Мотор Січ» бізнесмени з КНР інвестували близько мільярда доларів.

Експерти називають подію на "Мотор Січ" рейдерським захопленням, яке було реалізоване Богуслаєвим за допомогою державних інститутів і правоохоронних органів, а також грубим в історії України порушенням прав акціонерів.

Китайські акціонери звернулися в міжнародний арбітраж, де мають намір стягнути з України збиток у розмірі $ 3,5 млрд.

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Автор: УНІАН