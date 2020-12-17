Українська парламентська делегація братиме участь в роботі січневої сесії в Парламентській асамблеї Ради Європи.
Про це повідомила керівниця постійної делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько (фракція "Слуга народу") у Facebook.
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"Провели екстрене засідання української делегації в ПАРЄ. Представники усіх фракцій одноголосно висловилися, що треба їхати на січневу сесію в ПАРЄ", - написала вона.
За словами Ясько, в листопаді було ухвалено рішення, що зимова сесія ПАРЄ 2021 року відбудеться "у так званому гібридному форматі".
"Людською мовою це означає, що делегації, які можуть/хочуть працювати, - їдуть до Страсбурга, решта делегацій візьмуть участь онлайн. Представники усіх фракцій одноголосно висловилися, що треба їхати на січневу сесію в ПАРЄ. Україна потребує сильного голосу на міжнародних майданчиках", - зазначила вона і додала, що "COVID-19 не назавжди, а Україна вічна".
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