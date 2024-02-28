Візити спеціального представника уряду Китаю у справах Євразії заплановані на березень.

Спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну та деякі інші країни регіону для просування політичного вирішення військового конфлікту. Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ Китаю.

Зазначається, що політик також планує відвідати Росію, штаб-квартиру ЄС, Польщу, Німеччину та Францію. Серію візитів китайський спеціальний представник уряду Китаю розпочне з 2 березня.

"Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії, відвідає Росію, штаб-квартиру ЄС, Польщу, Україну, Німеччину та Францію, починаючи з 2 березня, щоб провести другий раунд човникової дипломатії для просування політичного вирішення української кризи", – зазначили у МЗС Китаю.

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Українсько-китайські відносини

Китай пригрозив, що двосторонні відносини з Україною можуть бути пошкоджені через те, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) включило більше десятка китайських компаній до списку "міжнародних спонсорів війни".

Водночас міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявляв, що він сподівається, що Китай "допоможе нам" в мирних переговорах по Україні після того, як минулого місяця Швейцарія погодилася провести глобальний мирний саміт по Україні.

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