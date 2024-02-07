Кассіс сказав, що глава МЗС Китаю "прийняв запрошення до відома", відповідь очікується протягом декількох днів.

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив в середу, що він сподівається, що Китай "допоможе нам" в мирних переговорах по Україні після того, як минулого місяця Швейцарія погодилася провести глобальний мирний саміт по Україні.

Україна заявила, що запросила Президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому "мирному саміті" світових лідерів у Швейцарії, щоб знайти шляхи припинення війни, яка почалася, коли Росія ввела війська в Україну 24 лютого 2022 року, пише Reuters.

На прохання президента України Володимира Зеленського нейтральна Швейцарія погодилася провести захід, але дата і місце ще не визначені.

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Китай підтримує тісні зв'язки з Росією, утримуючись від критики її вторгнення в Україну, але також заявив, що суверенітет і територіальну цілісність всіх країн необхідно поважати, і запропонував свою допомогу в якості посередника в конфлікті.

На запитання Кассіса на прес-конференції в Пекіні про те, чи відповів Китай на запрошення на саміт, відповів: "Це конференція дуже високого рівня, ми не можемо очікувати негайної відповіді".

Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін оголосили про партнерство "без обмежень" в Пекіні всього за три тижні до російського вторгнення, майже два роки тому. З тих пір Китай різко збільшив імпорт енергоносіїв з Росії.

"Я зацікавлений в отриманні допомоги від Китаю, тому що у Китаю прекрасні відносини з Росією", - сказав Кассіс.

Поки Китай не повідомив, чи візьме він участь у мирному саміті чи ні.

"Ми продовжимо по-своєму просувати мирні переговори і домагатися політичного врегулювання кризи", - заявив представник міністерства закордонних справ Китаю.

Кассіс перебував у Китаї з Вівторка по середу для участі у третьому раунді стратегічного діалогу міністрів закордонних справ Китаю та Швейцарії.

Війна в Україні - позиція Китаю

Китай підтримуватиме Росію в "українському питанні", незважаючи на тиск з боку Заходу. Про це заявив новий міністр оборони Китаю Дун Цзюнь під час відео-зустрічі з главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу.

"В останні роки США і Західний світ ізолюють Росію. Рішуче підтримуємо справедливість і надаємо вам підтримку щодо українського питання, незважаючи на те, що США і Європа продовжують тиснути на китайську сторону", – заявив Дун Цзюнь.

За його словами, Китай не припинить підтримку країни-агресора, навіть не дивлячись на те, що це завдає шкоди оборонному співробітництву Пекіна з країнами Євросоюзу.

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