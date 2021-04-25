Уряд не змінюватиме на травневі свята модель адаптивного карантину, запровадженого в Україні через пандемію коронавірусу.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.
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«Уряд не буде на травневі свята змінювати модель адаптивного карантину, оскільки він демонструє свою дієвість: цього тижня з «червоної» зони вже вийшли Чернівецька та Одеська області, де стабілізувалася динаміка захворюваності. Наступного тижня до них можуть приєднатися ще кілька областей», - написав він.
Шмигаль повідомив, що обговорив питання дотримання карантинних обмежень з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.
«Ми цінуємо та дякуємо її членам за розуміння й сприяння в протидії поширенню коронавірусу», - додав він.
Глава уряду також закликав українців уникати масових скупчень на свята.
Як повідомляв УНІАН, в Україні до 30 червня діє адаптивна модель карантину, яка була запроваджена з 24 лютого. Адаптивна модель карантину передбачає чотири рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
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