Він закликав українців уникати масових скупчень на свята.

Уряд не змінюватиме на травневі свята модель адаптивного карантину, запровадженого в Україні через пандемію коронавірусу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

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«Уряд не буде на травневі свята змінювати модель адаптивного карантину, оскільки він демонструє свою дієвість: цього тижня з «червоної» зони вже вийшли Чернівецька та Одеська області, де стабілізувалася динаміка захворюваності. Наступного тижня до них можуть приєднатися ще кілька областей», - написав він.

Шмигаль повідомив, що обговорив питання дотримання карантинних обмежень з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

«Ми цінуємо та дякуємо її членам за розуміння й сприяння в протидії поширенню коронавірусу», - додав він.

Глава уряду також закликав українців уникати масових скупчень на свята.

Як повідомляв УНІАН, в Україні до 30 червня діє адаптивна модель карантину, яка була запроваджена з 24 лютого. Адаптивна модель карантину передбачає чотири рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

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Автор: Світлана Закелова