У відомстві володіють усією повнотою інформації і реалістично оцінюють ситуацію, наголосив глава відомства.

Міністр оборони Олексій Резніков оцінює ймовірність значної ескалації Росією ситуації поблизу кордонів України як низьку.

Про це він сказав, коментуючи підготовку Росією та Білоруссю до активної фази навчань, які триватимуть з 10 до 20 лютого, повідомляє прес-служба Міноборони.

"На цю мить усе відбувається у рамках наших оцінок. За кілька днів розпочнеться активна фаза російсько-білоруських навчань… Одночасно плануються навчання частини підрозділів Південного військового округу РФ… З нашого боку робиться усе необхідне для контролю подібних ситуацій", - сказав Резніков.

За його словами, головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний раніше заявляв, що, починаючи з жовтня минулого року, вживаються необхідні заходи - і на рівні планування, і на рівні практичних навчань - щодо відсічі агресору.

Читайте такожРосія може розпочати вторгнення в Україну в будь-який день - радник Байдена"Тобто ми діємо планово, скоординовано, щоб виключити будь-які провокації", - наголосив міністр.

При цьому він зазначив, що одночасно в Україні відбувається розгортання Сил територіальної оборони ЗСУ і проводяться навчання з оборонною зброєю, отриманою у рамках міжнародної допомоги.

"Безпрецедентна військова допомога від партнерів суттєво підвищила наші спроможності до опору… Так само набирає обертів розгортання Сил ТрО Збройних сил України. Відбувається велика кількість підготовчих заходів з громадянами. Ми володіємо усією повнотою інформації і реалістично оцінюємо ситуацію", - підкреслив міністр.

Він додав, що обов’язок військових - прораховувати усі можливі сценарії, навіть найгірші, і робити усе належне для нейтралізації загроз.

"Це зараз і відбувається. Ймовірність значної ескалації станом на сьогодні продовжує оцінюватись як низька", - резюмував Резніков.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого американська компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки щодо деталей російських військових маневрів біля українсько-білоруського кордону.

Знімки показали, що військові підрозділи, озброєні ракетами, реактивними системами залпового вогню та штурмовиками, розгорнулися в Білорусі в трьох місцях поблизу кордону з Україною: Єльську, Речиці та Лунинці. Усі місця знаходяться в межах приблизно 50 кілометрів від українського кордону.

Супутникові знімки зафіксували 15 штурмовиків Су-25 і ЗРК С-400 на аеродромі Лунинець, а також ракети SS26 і реактивні системи залпового вогню поблизу Єльська.

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