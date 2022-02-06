Міністр оборони Олексій Резніков оцінює ймовірність значної ескалації Росією ситуації поблизу кордонів України як низьку.
Про це він сказав, коментуючи підготовку Росією та Білоруссю до активної фази навчань, які триватимуть з 10 до 20 лютого, повідомляє прес-служба Міноборони.
"На цю мить усе відбувається у рамках наших оцінок. За кілька днів розпочнеться активна фаза російсько-білоруських навчань… Одночасно плануються навчання частини підрозділів Південного військового округу РФ… З нашого боку робиться усе необхідне для контролю подібних ситуацій", - сказав Резніков.
За його словами, головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний раніше заявляв, що, починаючи з жовтня минулого року, вживаються необхідні заходи - і на рівні планування, і на рівні практичних навчань - щодо відсічі агресору.
Читайте такожРосія може розпочати вторгнення в Україну в будь-який день - радник Байдена"Тобто ми діємо планово, скоординовано, щоб виключити будь-які провокації", - наголосив міністр.
При цьому він зазначив, що одночасно в Україні відбувається розгортання Сил територіальної оборони ЗСУ і проводяться навчання з оборонною зброєю, отриманою у рамках міжнародної допомоги.
"Безпрецедентна військова допомога від партнерів суттєво підвищила наші спроможності до опору… Так само набирає обертів розгортання Сил ТрО Збройних сил України. Відбувається велика кількість підготовчих заходів з громадянами. Ми володіємо усією повнотою інформації і реалістично оцінюємо ситуацію", - підкреслив міністр.
Він додав, що обов’язок військових - прораховувати усі можливі сценарії, навіть найгірші, і робити усе належне для нейтралізації загроз.
"Це зараз і відбувається. Ймовірність значної ескалації станом на сьогодні продовжує оцінюватись як низька", - резюмував Резніков.
Як повідомляв УНІАН, 6 лютого американська компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки щодо деталей російських військових маневрів біля українсько-білоруського кордону.
Знімки показали, що військові підрозділи, озброєні ракетами, реактивними системами залпового вогню та штурмовиками, розгорнулися в Білорусі в трьох місцях поблизу кордону з Україною: Єльську, Речиці та Лунинці. Усі місця знаходяться в межах приблизно 50 кілометрів від українського кордону.
Супутникові знімки зафіксували 15 штурмовиків Су-25 і ЗРК С-400 на аеродромі Лунинець, а також ракети SS26 і реактивні системи залпового вогню поблизу Єльська.