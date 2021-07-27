Це пов'язано з тим, що нині щодо нього триває розгляд дисциплінарного провадження.

В офісі генерального прокурора України заявили, що зараз не можуть звільнити Гюндуза Мамедова, який подав заяву про звільнення з посади заступника генпрокурора та органів прокуратури.

Як повідомило УНІАН джерело в ОГП, нині заява Мамедова перебуває на розгляді у генерального прокурора.

Співрозмовник агентства зазначив, що кадрова комісія з розгляду дисциплінарних скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку та здійснення дисциплінарного провадження щодо прокурорів зараз розглядає звернення про звільнення Мамедова з адмінпосади у зв’язку з відмовою у наданні допуску до державної таємниці.

Дисциплінарне провадження розпочато 6 липня, і на останньому засіданні комісії 22 липня адвокати Мамедова заявили клопотання про перенесення розгляду у зв‘язку з тим, що їхній клієнт перебуває на лікарняному. Наступне засідання дисциплінарної комісії призначено на 2 серпня.

Читайте такожВ ОП пояснили мету кадрових змін в СБУ та МіноборониВесь період після відкриття дисциплінарного провадження Гюндуз Мамедов перебував на лікарняному, після цього був у відпустці за кордоном, наразі знову перебуває на лікарняному.

"Офіс генпрокурора діє в межах чинного законодавства, тому відповідно до ч. 9 ст. 46 закону України "Про прокуратуру", до завершення дисциплінарного провадження Гюндуз Мамедов не може бути звільнений з адміністративної посади у зв’язку з поданням заяви за власним бажанням", - зауважило джерело.

Звільнення Гюндуза Мамедова з офісу генпрокурора

Мамедов курирував напрямок військових злочинів і окупованих територій з 2016 року.

Спочатку він працював у прокуратурі АР Крим, але в 2019 році очолив так званий "департамент війни" в офісі генпрокурора — Департамент нагляду за кримінальними провадженнями щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту.

30 Червня Ірина Венедиктова призначила новим керівником департаменту Максима Якубовського, але наступного дня перепідпорядкувала відомство собі.

Таким чином, Мамедов залишався головою Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству та куратором взаємодії з тренінговим центром прокурорів. Але 8 липня його позбавили і цих повноважень.

Автор: Антоніна Доломанжи