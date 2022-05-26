У глави держави наголосили, що будь-які спроби роздавати російські паспорти на окупованих територіях юридично безглузді та безперспективні.

В Офісі президента порівняли видачу російських паспортів на окупованих територіях із квитками у концтабір.

Про це у Twitter заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"Будь-які спроби роздавати російські паспорти на окупованих територіях юридично безглузді та безперспективні", - наголосив він.

Подоляк підкреслив, що український паспорт у світі сьогодні - це символ хоробрості та героїзму.

"Російський паспорт - мітка ізгоя. Наші люди вільно подорожують по світу без віз та кордонів. Навіщо їм квиток в РФ-концтабір?", - додав радник голови ОП.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів Запорізької та Херсонської областей.

У Міністерстві закордонних справ України засудили такий указ та наголосили, що цей документ відкриває шлях до примусу жителів тимчасово захоплених російською армією територій набувати російське громадянство.

У МЗС додали, що незаконна паспортизація на Херсонщині та в Запорізькій області, так само як і в Криму та на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей, є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, норм та принципів міжнародного гуманітарного права, а також зобов’язань РФ як держави-окупанта, відповідно до статті 45 Гаазької Конвенції 1907 року та статті 47 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

"Указ президента Росії є юридично нікчемним та не матиме правових наслідків. Це рішення не вплине на приналежність жителів тимчасово захоплених Росією територій до громадянства України. Примусова паспортизація українців на Херсонщині та Запоріжжі є черговим свідченням злочинної мети війни Росії проти України – загарбання українських територій для їхньої подальшої окупації та інтеграції в російське правове, політичне та економічне поле", - йдеться у заяві.

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