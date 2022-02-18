Росія готова обговорювати гарантії безпеки для всього регіону, а не лише для України, каже очільник МЗС РФ.

У Міністерстві закордонних справ Росії назвали "капризом" пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо надання Україні гарантій безпеки.

Відповідну заяву зробив очільник МЗС РФ Сергій Лавров, інформує ТАСС.

"Ми готові обговорювати саме такі варіанти: не безпека України, просто тому, що Зеленському такий каприз на думку прийшов сьогодні, хоча вчора він говорив лише про вступ до НАТО, а безпеку всіх країн нашого регіону, регіону ОБСЄ, на міцній основі документів, підписаних на найвищому рівні та викладають неподільність безпеки у всій повноті цього основоположного принципу", - сказав Лавров.

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський виступив за надання гарантій безпеки для України.

"Ми підняли це питання на рівень тих лідерів, які, як ми вважаємо, повинні бути за цим столом. Які дадуть нам гарантії, включаючи пункт про сильну, забезпечену, фінансовану, збройну армію. Це все одно повинні бути країни, які потім, раптом що трапиться, повинні нести відповідальність – сильні світу цього", - сказав президент.

Він також виступив за ухвалення глобального документа з безпеки з гарантіями для України, підписати який, за словами Зеленського, повинні Росія і США.

У Кремлі вже відреагували на пропозицію президента Зеленського. За словами спікера президента РФ Дмитра Пєскова, при обговоренні питань загальної безпеки не можна ігнорувати "безпеку окремих країн".

Вас також можуть зацікавити новини: