За словами президента, Україна хоче гарантій щодо фінансування армії та енергетичної безпеки, однак "крім прагматичних речей, потрібен глобальний документ".

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україні не потрібні військові з чужими прапорами на її території.

Про це він заявив в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Сьогодні вже ні в кого немає стовідсоткової впевненості, що завтра з ними нічого не трапиться. Навіть якщо вони знаходяться в тому чи іншому союзі. У багатьох з'явилися сумніви", - зазначив президент.

Він наголосив, що крім теоретичних речей, закликів, законів та постанов парламенту, є й прагматичні, зокрема, збільшення армії.

Читайте такожДля України неприйнятна позиція щодо не вступу до НАТО - Зеленський"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема. Тому якщо ви, наші партнери, говорите, що це наші спільні цінності, то давайте і витрачати на них разом. І ні, це не альтруїзм, це про те, що завтра і на вас підуть. Підуть і далі, після чого виникне міграційна криза і так далі", - сказав Зеленський.

Глава держави розповів, що зустрічає розуміння у інших лідерів щодо того, що саме такі гарантії Україна повинна отримати.

Водночас, він не пояснив, під час розмови з ким конкретно зустрів відповідне розуміння.

"Ми підняли це питання на рівень тих лідерів, які, як ми вважаємо, повинні бути за цим столом. Які дадуть нам гарантії, включаючи пункт про сильну, забезпечену, фінансовану, збройну армію. Це все одно повинні бути країни, які потім, раптом що трапиться, повинні нести відповідальність – сильні світу цього", - сказав президент.

За його словами, найперший пункт такої відповідальності - це фінансування армії.

"Потужна незалежна армія на території Східної Європи, на території України, яка захищає Україну і не тільки, тому що стримує будь-які подальші посягання. У цьому немає ноу-хау. Тільки сьогодні все це на забезпеченні бюджету України. За винятком деякого озброєння, яке нам постачають партнери. Але я ще раз кажу – вони допомагають собі... Але ми їм вдячні. Без їхньої допомоги ситуація була б явно гіршою", - вважає Зеленський.

Ще одним важливим пунктом, на його думку, є енергетична безпека, зокрема щодо питання із "Північним потоком-2".

"Ми розуміємо, за нас помирати ніхто не буде. Питань немає. Ми говоримо – дякую. Мало того, ми не хочемо опинитися в ролі тієї країни, яка живе в ілюзії, що за неї будуть всі вмирати, а коли почнеться агресія – то будемо не готові. Ми точно цього не хочемо. Ми відразу визнаємо: нам військові люди з чужими прапорами на нашій території не потрібні", - наголосив президент.

За словами Зеленського, Україна цього не просить, адже тоді дестабілізація буде в усьому світі.

"Ми не хочемо давати зайвий привід РФ говорити, що у нас тут бази і що їм треба себе "захищати". Але ми хочемо все інше. Тому, звичайно ж, крім прагматичних речей, потрібен глобальний документ. Колективом "нормандського формату" ми не відбудемося і ніхто не відбудеться. Сильні світу цього, включаючи Штати і Росію, сядуть і підпишуть, що є такий ось шлях. Але там має бути три-чотири-п'ять пунктів про безпеку нашої країни. Тоді це розмова", - підсумував він.

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