Раніше Зеленський виступив за надання гарантій безпеки для України.

У Кремлі відреагували на пропозицію президента Володимира Зеленського про необхідність отримання гарантій для безпеки України на рівні країн-членів НАТО.

За словами спікера президента РФ Дмитра Пєскова, при обговоренні питань загальної безпеки не можна ігнорувати "безпеку окремих країн". Слова Пєскова передає "ТАСС".

"Тут потрібні деталі. Зрозуміло, що обговорення гарантій безпеки стосуються безпеки всіх. Ми якраз і говоримо про неподільність безпеки. Тому, обговорюючи загальну безпеку, звичайно ж, не можна ігнорувати безпеку окремо взятих країн", - сказав він.

Пєсков також додав, що це нібито та сама теза, яку відстоює Росія.

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Раніше Зеленський розповів, що зустрічає розуміння у інших лідерів щодо того, що саме такі гарантії Україна повинна отримати. "Ми підняли це питання на рівень тих лідерів, які, як ми вважаємо, повинні бути за цим столом. Які дадуть нам гарантії, включаючи пункт про сильну, забезпечену, фінансовану, збройну армію. Це все одно повинні бути країни, які потім, раптом що трапиться, повинні нести відповідальність – сильні світу цього", - сказав президент.

Він також виступив за ухвалення глобального документа з безпеки з гарантіями для України, підписати який, за словами Зеленського, повинні Росія і США.