Фракція дійсно збереться найближчим часом на велику нараду за участю представників усіх гілок влади та президента України, але місце зустрічі ще не визначено.

У "Слузі народу" прокоментували чутки про нібито збори депутатів політсили у Трускавці.

Зокрема про це йдеться у Telegram-каналі речниці фракції "СН" Юлії Палійчук.

"Хочу прокоментувати чутки, які протягом дня ширяться щодо так званого навчання наших депутатів у Трускавці. Фракція "Слуга Народу" дійсно збереться на велику нараду за участю представників усіх гілок влади та президента України Володимира Зеленського. Ймовірно, це відбудеться наприкінці наступного тижня. Місце, де відбудеться зустріч, визначається. Можливо, це буде одна з областей на заході України", - зазначила Палійчук.

Вона підкреслила, що це буде не партійний з‘їзд, не навчання, а робоча нарада.

Читайте такожВ Офісі Зеленського кажуть, що Арестович свідомо іде на провокації"Теми наради: обговорення стратегії роботи влади на наступний рік; обговорення досягнень за минулі два роки; план законопроектних робіт", - повідомила Палійчук.

Що відомо

21 вересня ЗМІ писали з посиланням на власні джерела, що депутатів "Слуги народу" удруге збирають на навчання у курортному Трускавці. З членами правлячої партії збиралися, зокрема, обговорити кадрові питання.

З 29 липня по 4 серпня 2019 року депутати "Слуги народу" проходили ініційований командою Володимира Зеленського тижневий освітній інтенсив у Трускавці з участю викладачів Київської школи економіки.

Тоді новообраних депутатів заселили у п’ятизірковий готель "Ріксос". Як коментували самі депутати, навчання були покликані "сформулювати знання у низці сфер, де не всі є експертами".

На позачергових виборах у 2019 році "Слуга народу" виборола парламентську більшість, отримавши 43,16% голосів від усієї кількості виборців.

Останнім часом помітно пожвавилися розмови про імовірну відставку з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Перший заступник президентської фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко підтвердив, що у "Слузі" сумніваються у партійній приналежності спікера парламенту. А на уточнення, чи означає це те, що Разумков скоро може офіційно припинити бути членом їхньої команди, Корнієнко зазначив: "Може всіляке бути, сніг може скоро піти".

Автор: Інна Андаліцька