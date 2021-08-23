Дженніфер Гренголм зазначила, що США продовжують підтримувати "Кримську платформу" та позицію, що Крим - це Україна.

Сполучені Штати Америки продовжуватимуть підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час саміту "Кримської платформи" у Києві заявила представниця США - міністр енергетики США Дженніфер Гренголм.

Вона наголосила, що США пишаються можливістю бути на цьому заході та підтримувати "Кримську платформу".

"Ми - разом з Україною. Ми одностайно засуджуємо незаконну анексію Криму", - підкреслила Гренголм.

Читайте також"Антиросійський захід": у Путіна відреагували на саміт "Кримської платформи"За її словами, США також пишаються тим, що протягом 30 років незалежності України співпрацюють з нею.

"Ці стосунки ще більше зміцняться наступного тижня, коли обидва президенти зустрінуться у Вашингтоні", - зауважила представниця США.

Від імені президента Байдена вона вчергове заявила про підтримку України, зокрема, її реформ та роботи щодо північноатлантичних прагнень.

"Ми підтримуємо вашу боротьбу з корупцією і більш серйозну боротьбу з російською агресією. Наша підтримка лишатиметься конкретною, істотною", - підкреслила вона.

Гренголм наголосила, що США вже надали мільйони доларів допомоги Україні й ця підтримка триватиме й надалі.

Так, за її словами, Штати надаватимуть підтримку Збройним силам України, зокрема, щодо зброї та обладнання, яке Україна потребує у боротьбі з російською агресією.

Читайте такожЗеленський розповів, як збирається змусити Росію сісти за стіл переговорів"Ми продовжуватимемо нашу дипломатичні зусилля, які ми вживаємо спільно з нашими союзниками та партнерами для вирішення конфлікту на сході України. Ми залишимо санкції проти Росії до того часу, поки вона не завершить окупацію Криму та агресію на сході України", - додала вона.

Представниця США зазначила, що Росія має дотримуватися своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей.

Вона заявила, що США продовжуватиме підтримувати "Кримську платформу" та свої заяви про те, що Крим - це Україна і завжди буде Україною, і що Росію треба притягти до відповідальності за її агресію.

Як повідомляв УНІАН, у Києві сьогодні проходить саміт "Кримської платформи".

У заході, ініційованому президентом України Володимиром Зеленським, беруть участь делегації з 46 країн світу.

Також в саміті беруть участь президент Європейської Ради Шарль Мішель і три міжнародні організації (НАТО, Рада Європи, ГУАМ) та Європейська комісія.

Цей саміт передбачає проведення основного засідання та чотирьох тематичних панелей: про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток, про відновлення прав кримськотатарського народу.

Автор: Антоніна Доломанжи