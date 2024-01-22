Там заявили, що компромісу щодо територіальної цілісності України бути не може.

В Міністерстві закордонних справ України відреагували на висловлювання прем‘єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, що Київ повинен шукати компроміси для завершення війни і поступитися територіями. Позицію Українськго МЗС озвучив речник відомтсва Олег Ніколенко на своїй сторінці в Facebook.

Він нагадав цитату Фіцо: "Повинен бути якийсь компроміс. Чого вони [українці] чекають, що росіяни підуть з Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально".

Ніколенко у чергове наголосив, що не може бути компромісу щодо територіальної цілісності. При чому це стосується як України, так і Словаччини, і будь-якої іншої країни.

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Він закликав до спільних зусиль, щоб зупинити країну-агресора.

"Україна та партнери докладають зусиль задля виведення росіян із Криму, Донбасу та Луганська, щоб вони не пішли далі, зокрема і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв. Давайте говорити відверто: без безпеки в Україні, не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом. Маємо спільними зусиллями наближати українську перемогу", - написав Ніколенко.

Позиція Фіцо щодо України - деталі

Проросійський прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у суботу заявив словацькому суспільному мовнику RTVS, що Київ повинен поступитися територіями, щоб припинити війну Росії проти України. За його словами, це єдиний спосіб припинити збройний конфлікт.

Під час інтерв'ю напередодні запланованої зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем Фіцо підтвердив свою позицію проти заявки України на вступ до НАТО. Він заявив, що накладе вето на це рішення.

Скандальний політик також заявив, що "Україна не є незалежною та суверенною країною", а також повторив кремлівську тезу, що країну контролюють США.

Як відомо, напередодні зустрічі в Ужгороді з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем Фіцо заявив, що Словаччина не буде допомагати Україні військово, але надасть гуманітарну підтримку.

Раніше Фіцо разом з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном погодився щодо блокування фінансування для України.

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