За його словами, саме Київ повинен шукати компроміси, адже Росія не піде з окупованих територій.

Проросійський прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Київ повинен поступитися територіями, щоб припинити війну Росії проти України. За його словами, це єдиний спосіб припинити урегулювати збройний конфлікт.

"Повинен бути якийсь компроміс. Чого вони очікують, що росіяни покинуть Крим, Донбас і Луганськ? Це нереально", - сказав Фіцо словацькому суспільному мовнику RTVS у суботу.

Під час інтерв'ю напередодні запланованої зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем Фіцо підтвердив свою позицію проти заявки України на вступ до НАТО. Він заявив, що накладе вето на це рішення.

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"Я йому (Шмигалю - УНІАН) скажу, що я проти членства України в НАТО і накладу на це вето. Це було б просто основою для Третьої світової війни, нічого іншого", - сказав Фіцо.

Скандальний політик також заявив, що "Україна не є незалежною та суверенною країною", а також повторив кремлівську тезу, що країну контролюють США.

"Я підтверджу, що він не отримає жодної зброї від уряду Словаччини", - сказав Фіцо, звинувативши Україну в тому, що вона є "однією з найбільш корумпованих націй у світі".

Проросійська позиція Словаччини

Словаччина не буде допомагати Україні військово, але надасть гуманітарну підтримку. Про це напередодні зустрічі в Ужгороді з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем заявив глава словацького уряду Роберт Фіцо. Він зазначив, що зустріч "буде цікавою", при цьому українська сторона навіть відмовилася від спільної прес-конференції.

Раніше Фіцо разом з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном погодився щодо блокування фінансування для України.

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