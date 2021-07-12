Раніше ЗМІ, посилаючись на джерела у Вашингтоні, повідомили, що посольство США в Україні може очолити саме Джордж Кент.

В Україну прибув заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.

Спільну фотографію з ним на своїй сторінці у Facebook виклав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Провів зустріч із добрим другом України Джорджем Кентом. США – стратегічний партнер України, який має тверду та послідовну позицію щодо незалежності України, її територіальної цілісності та суверенітету!» - прокоментував він.

Під час розмови сторони обговорили співпрацю МВС з компанією «BARON» в питанні модернізації гідрометереологічної системи України, а також продовження співробітництва з INL (відділом з правоохоронних питань Посольства США в Україні). Окремо сторони обговорили диспропорцію оплати праці поліцейських.

Джордж Кент, своєю чергою, подякував за спільну роботу та партнерство, запевнивши у підтримці питань, що обговорювалися, а також висловив сподівання, що у 2021 році вдасться реалізувати всі намічені проекти та плани.

Нагадаємо, раніше ЗМІ, посилаючись на джерела у Вашингтоні, повідомили, що посольство США в Україні може очолити зампомічника держсекретаря Сполучених Штатів Джордж Кент.

Читайте такожПосилення посольства США в Україні. Навіщо проводиться кадрова ротація тимчасового повіреного

Джордж Кент - хто він такий

Джордж Кент раніше пропрацював у посольстві США в Києві дві каденції - останню у 2015-2018 роках на посаді заступника голови місії США.

За даними ЗМІ, Кент "вільно володіє українською та російською мовами, знає всі таємниці усіх впливових і заможних осіб в Україні, а також добре орієнтується не тільки в надводних, але і в підводних течіях українського політичного та економічного життя".

Джордж Кент свого часу активно просував з американського боку створення в Україні антикорупційних органів. Джерела zn.ua припускають, що якщо він очолить навіть на короткий час посольство, боротьба з корупцією в Україні отримає значний імпульс.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко