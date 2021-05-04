Робочий візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до України відбудеться 5-6 травня.

Заступник державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд прибуде до Києва з візитом разом з державним секретарем Ентоні Блінкеном.

Читайте такожУ Сенаті затвердили Нуланд на посаду заступника держсекретаря СШАПро це йдеться у повідомленні на сайті Держдепартаменту США.

"Заступник держсекретаря Нуланд відвідає Лондон (Великобританія), а також Київ (Україна) у період з 4 по 6 травня 2021", - сказано у повідомленні.

Візит Блінкена до України

Робочий візит держсекретаря США до України відбудеться 5-6 травня.

Блінкен приїде в Україну на запрошення глави МЗС Дмитра Кулеби. 6 травня глави української та американської дипломатії проведуть переговори. Вони обговорять розвиток стратегічного партнерства України та США, поглиблення взаємодії у політичній та безпековій сферах, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.

Також Блінкен проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, іншими високопосадовцями та представниками громадянського суспільства.

Хто така Вікторія Нуланд

Вікторія Нуланд має понад 30 років дипломатичного досвіду. Вона працювала в адміністрації Обами на посаді помічника Державного секретаря з питань Європи та Євразії.

Також Нуланд відома тим, що, як одна з офіційних осіб, підтримувала українців в боротьбі з Росією.

За проукраїнську позицію Росія внесла Нуланд в так званий "чорний список", заборонивши їй в'їзд в країну.

З початку масових акцій протесту в Києві в 2013-2014 роках відвідувала Україну кожні три-чотири тижні. 11 грудня 2013 року відвідала Майдан Незалежності в Києві і поговорила з учасниками протесту, пригостивши їх печивом, булочками і хлібом. Ця подія згодом стало мемом «печеньки Держдепу», популярним серед прихильників президента РФ Володимира Путіна.

Також Нуланд відома критикою зовнішньої політики екс-президента Дональда Трампа. У своїх виступах вона часто критикувала дружбу Трампа з Путіним і Росією.

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Автор: Вікторія Токарєва