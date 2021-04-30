Держсекретар США Ентоні Блінкен буде у Києві вже наступного тижня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився деталями візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Про це міністр повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.

Читайте такожУ Сенаті затвердили Нуланд на посаду заступника держсекретаря СШАСеред ключових тем будуть питання безпеки, низка тем в енергетичній сфері. Також глава МЗС сподівається на допомогу США у проведенні в Україні реформ.

Кулеба зауважив активізацію комунікації між обома країнами.

«У нас було дуже багато розмов у принципі. Я не пам’ятаю, щоб в історії України за такий короткий час відбулося так багато контактів зі США на всіх рівнях. І президент, і міністр оборони, і мої контакти, і керівник Офісу президента. Тобто грунт дуже добре підготовлений… Ми будемо мати предметну розмову з державним секретарем», – сказав міністр.

Держсекретар США Ентоні Блінкен буде у Києві вже наступного тижня, про що він розповів в інтерв'ю американському телеканалу.

Його приїзд пов'язують із зустріччю американського та російського президентів, яка планується за декілька тижнів.

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Автор: Яна Ставська