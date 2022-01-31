Всього дослідники виділили 7 основних міфів, які активно просуває роспропаганда.

Проект Євросоюзу "ЄС проти дезінформації" назвав основні міфи російської пропаганди щодо України, навівши їхнє спростування.

Матеріал опублікувало представництво ЄС в Україні.

Міф 1 - нібито нинішня напруга між Росією і колективним Заходом стала наслідком агресивної поведінки України та її західних партнерів, а Росія лише "захищає свої законні інтереси".

"Правда полягає в тому, що Росія продовжує порушувати міжнародне законодавство й інші прийняті нею ж угоди. Незаконно анексувавши Кримський півострів та вчиняючи акти збройної агресії проти України, Росія, одна з постійних членів Ради Безпеки ООН, порушила щонайменше 12 міжнародних та двосторонніх договорів… Дії Росії, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, зокрема на Донбасі, є незаконними", - йдеться у спростуванні.

Міф 2 - війну на Донбасі спровокувала ситуація в Україні. Є докази того, що Україна вчиняє звірства проти російськомовного населення на сході країни. Росія мала втрутитися, зокрема й тому, що Україна та Росія — "одна нація". Україна просто належить до "привілейованої сфери впливу" Росії".

У спростуванні автори дослідження називають звинувачення РФ у "геноциді" українців на сході абсурдними. Вони наголошують, що доказів "звірств" України на Донбасі та нападу на мирне населення немає. Крім того, дослідники нагадують, що РФ часто поширює вигадані історії.

Автори матеріалу також прокоментували поширене твердження про "один народ".

"Поширене твердження про те, що Україна та Росія — "одна нація", є одним із найдавніших і найміцніших міфів, які використовуються проти України. Навіть з історичної перспективи цей аргумент не тримається купи. Хоча ці народи мають спільне коріння часів Київської Русі, яка існувала з ІХ до середини ХІІІ ст., уявлення, що українці та росіяни — одна нація навіть 800 років потому, — просто неправда", - йдеться у матеріалі.

Міф 3 - Захід буцімто не зацікавлений в Україні, тому вона змушена звернутися за допомогою до РФ.

Російська пропаганда часто стверджує, що Росії нібито колись пообіцяли, що НАТО не буде розширюватися, і якби ця обіцянка була виконана - Росії зараз не доводилось би захищатися. Втім, насправді такої усної обіцянки радянському лідеру Михайлу Горбачову не давали. Зокрема, він сам спростував це твердження в інтерв’ю 2014 року, заявивши, що тема розширення НАТО взагалі не обговорювалася.

Міфи 4 та 5 - через "агресивне розширення НАТО" Росія нібито "оточена ворогами" і їй доводиться захищатися.

Автори матеріалу нагадують, що менш як 1/16 сухопутного кордону Росії є спільним з країнами-членами НАТО, і лише п’ятеро з 14 сусідів РФ є членами Альянсу. При цьому, Росія має одну з найбільших армій у світі з найбільшою кількістю ядерної зброї. Водночас у спростуванні наголошують, що Україна, як суверенна держава, має повне право сама визначати, з ким вступати в союзи.

Міф 6 - Росія не може вважатись відповідальною за нинішню напругу, тому що буцімто це Україна порушує Мінські домовленості, а Захід продовжує озброювати її, тож Росія у відповідь на цю провокацію посилює захист своїх кордонів.

"Насправді саме Росія зібрала 140 тис. військових і воєнну техніку на кордонах України, зокрема й на незаконно анексованому Кримському півострові. Росія є стороною Мінських угод, і це найсвіжіші офіційні документи, в яких Росія підтвердила суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться у спростуванні.

Міф 7 - ЄС у будь-якому випадку "слабкий і неактуальний".

Автори матеріалу зауважують, що цей міф російський істеблішмент наполегливо просуває. Однак це далеко від реальності.

"ЄС також є найбільшою у світі інтегрованою економічною зоною та найбільшим торговельним партнером України. Масштабна Угода про асоціацію між ЄС та Україною зближує Україну та ЄС, підтримуючи реформи в Україні, відкриваючи для неї єдиний ринок ЄС, узгоджуючи закони, стандарти та правила в різних секторах", - зауважили у матеріалі.

Читайте такожНамагалися обійти санкції: новий канал Russia Today заблокували на YouTubeЯк повідомляв УНІАН, Росія не тільки стягує все більше військ до кордонів України й витрачає на це сотні мільйонів доларів. Паралельно Кремль привів у повну боєготовність й інформаційні війська. Журналісти з'ясували, як працюють та скільки заробляють російські пропагандисти.

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