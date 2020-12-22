За словами прем’єра, Україна спільно зі Світовим банком та ЄІБ опрацьовує можливості закупівлі вакцин проти коронавірусу.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що Україні необхідний доступ до вакцини від COVID-19 вже на початку наступного року, щоб якнайшвидшого початку вакцинування лікарів та інших груп населення зони ризику.

Як повідомили УНІАН у департаменті комунікацій секретаріату Кабміну, про це Шмигаль заявив на зустрічі із послами країни Групи Семи та Європейського Союзу. Зазначається, що сторони обговорили актуальні питання співпраці та плани на наступний рік.

Читайте такожЗеленський підписав закон про прискорений доступ до вакцини від COVID-19

«Україні необхідний доступ до вакцини вже на початку наступного року, щоб ми могли якнайшвидше розпочати процес вакцинування лікарів та інших груп населення, що перебувають у зоні ризику. Ми високо цінуємо зусилля наших міжнародних партнерів, спрямовані на допомогу Україні забезпечити населення належною кількістю вакцини», - сказав глава уряду.

За словами прем’єра, Україна спільно зі Світовим банком та Європейським інвестиційним банком опрацьовує можливості закупівлі вакцин проти COVID-19. Відповідна робота, пояснив він, ведеться на рівні посольств США, Великої Британії, Німеччини та компаній-виробників вакцини.

Шмигаль підкреслив, що на сьогодні найважливішим завданням уряду залишається пом’якшення впливу COVID-19 на економіку. Зокрема, успішно реалізується Державна програма стимулювання економіки.

«Уряд затвердив 100 пріоритетних інвестиційних проектів у різних галузях. Проекти можуть бути реалізовані із залученням інвесторів, зокрема на умовах державно-приватного партнерства, міжнародної технічної допомоги або за рахунок кредитних коштів та бюджету. Запрошуємо брати участь у приватизаційних аукціонах та концесійних конкурсах в Україні», - закликав прем’єр-міністр.

Очільник уряду й посли країн Групи Семи та Європейського Союзу обговорили також ключові параметри державного бюджету на 2021 рік. Як підкреслив Шмигаль, виконання бюджету в першому кварталі наступного року дасть можливість говорити про перегляд деяких його параметрів у частині збільшення фінансування важливих для України програм.

«У бюджеті також передбачене створення спеціального фонду, кошти з якого виділятимуться на закупівлю вакцини від коронавірусу», - додав Шмигаль.

***У зустрічі взяли участь тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, надзвичайний і повноважний посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, надзвичайний і повноважний посол Японії Такаші Кураї, надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки Етьєн де Понсен, надзвичайний і повноважний посол Італійської Республіки Давіде Ла Чечіліа, тимчасово повірений у справах представництва ЄС в Україні Фредерік Коен, тимчасово повірений у справах Великої Британії Ніколас Гаррокс, тимчасово повірений у справах Канади Адам Барболет.

Вакцина проти коронавірусу: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський наполягав, щоб перші партії вакцини від COVID-19 були поставлені в Україну вже в січні 2021 року.

Водночас в уряді розраховують, що перші дози вакцини надійдуть в лютому. У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцини у рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. У Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech і Pfizer.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

Коронавірус: важливо знати кожному

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров