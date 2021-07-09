Переговори призначені на 12 липня, вони будуть проходити у Федеральній канцелярії Німеччини.

У Бундестазі назвали теми зустрічі канцлера ФРН Ангели Меркель і президента України Володимира Зеленського. Зустріч проходитиме за вечерею.

Про це в ході брифінгу розповів спікер німецького уряду Штеффен Зайберт.

На офіційному сайті бундестагу також з'явилося повідомлення: "Темами спільного обговорення стануть двосторонні відносини, реалізація Мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на сході України, Український процес реформ, економічні питання і відносини з Росією".

Вечеря Меркель і Зеленського, як зазначив Зайберт, розпочнеться 12 липня о 19:00 (20:00 за київським часом - ред). Серед тем для обговорення зокрема буде питання "Північного потоку-2".

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Про зустріч Меркель і Зеленського раніше вже висловився Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він повідомляв, що вечеря проходитиме у форматі довірчої бесіди. В ході зустрічі будуть підняті важливі для України теми.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ЄС може обмежити роботу "Північного потоку-2".

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Автор: Поліна Кузенко