На цьому тижні глава МЗС Великобританії зустрінеться з Сергієм Лавровим.

Заяви Росії про те, що вона не планує вторгнення в Україну, є помилковими.

Про це заявила глава Міністерства закордонних справ Великобританії Ліз Трас, пише City A.M.

"Дії Росії показують, що її заяви про відсутність планів вторгнення є помилковими. Ми та наші союзники єдині в підтримці України та в нашій рішучості "підвищити ціну" для Росії, якщо вони зроблять подальші дії", - сказала Трас.

Відзначається, що на цьому тижні Трас відправиться в Москву, щоб зустрітися з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і знайти дипломатичне вирішення кризи.

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З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити до повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. Своєю чергою, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом з невступу України в Альянс.

Видання The Washington Post з посиланням на джерела в розвідці США повідомило, що Росія вже близька до завершення підготовки вторгнення в Україну.