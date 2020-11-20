Цьогоріч справи Майдану перейшли до нового органу слідства.

Наразі прокурори Департаменту у справах Майдану Офісу Генпрокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 60 кримінальних провадженнях, що охоплюють понад 4300 епізодів правопорушень.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова у своєму відеозверненні.

Також у судах першої інстанції забезпечується підтримання публічного обвинувачення у 86 судових справах стосовно 176 осіб, наголосила вона.

"Цьогоріч справи Майдану перейшли до нового органу слідства – в січні ми створювали спеціальний підрозділ у Державному бюро розслідувань, що продовжив встановлювати істину щодо злочинів вчинених у зв’язку із масовими протестами в 2013-2014 роках. Ми зробили все, щоб процес не зупинявся", - зазначила генпрокурор.

За її словами, з початку року за процесуального керівництва прокурорів Департаменту повідомлено про підозру 37 особам, зокрема, на момент вчинення інкримінованих їм злочинів: 26 правоохоронцям, в числі яких 2 прокурори та 10 слідчих; 3 суддям; 8 цивільним особам.

За результатами розгляду клопотань прокурорів слідчими суддями обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою (заочно) стосовно 27 підозрюваних, з яких: 22 колишні правоохоронці; 4 колишні високопосадовці; 1 цивільна особа.

У тому числі, за клопотаннями прокурорів обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою колишнім Президенту України за підозрою в узурпації влади та Голові Служби безпеки України, Міністру оборони України та Міністру внутрішніх справ України, яким інкримінується організація у період з 18 по 20 лютого 2014 року умисних вбивств, замахів на вбивства учасників масових акцій протесту в центрі Києва та терористичного акту, повідомила генпрокурор.

Вона наголосила, що при цьому з початку року прокурорами вже отримано дозволи суду на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно 5 колишніх співробітників «Беркуту», які підозрюються у вчиненні 20 лютого 2014 року умисних вбивств 48 осіб та замахів на умисні вбивства 80 осіб, терористичного акту та інших злочинів.

"Також наші прокурори нещодавно отримали перше рішення щодо заочного судового розгляду у справах Майдану. Ми одержали дозвіл суду на спеціальне судове провадження у справі за обвинуваченням «беркутівця» у перевищені влади та службових повноважень під час подій 1 грудня 2013 року біля Адміністрації Президента України на вулиці Банковій у м. Києві", - каже Венедіктова.

"Загалом цьогоріч прокурорами Департаменту у справах Майдану скеровано до суду 19 обвинувальних актів щодо 25 осіб. Серед них 6 суддів, 13 правоохоронців, зокрема, 2 слідчих, а також 6 цивільних осіб. У 5 кримінальних провадженнях стосовно 6 осіб, досудове розслідування у яких завершене у поточному році, наразі продовжується ознайомлення сторін з матеріалами. Зокрема, завершено слідство і відкриті матеріали провадження 2 підозрюваним у викраденні з Олександрівської клінічної лікарні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, їх катуванні, а також умисному вбивстві Вербицького. Двох осіб, які перебували в розшуку було затримано та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою", - заявила Венедіктова.

Разом з тим, вона наголошує, що чотири роки перебуває у одному з райсудів Києва лише на стадії підготовчого провадження справа за обвинуваченням трьох правоохоронців та одного цивільного, які 20 лютого 2014 року отримали та вивезли зі складів МВС 156 комплектів автоматів та 22 ящики з понад 47 тисячами набоїв. Цей арсенал був переданий так званим «тітушкам» службовими особами МВС України через кілька годин після масових вбивств протестувальників на Інститутській.

Одного з обвинувачених у цій справі було звільнено з під варти без рішення суду через сплив терміну запобіжного заходу. Клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу не було розглянуто судом упродовж 2,5 років.

"Суттєво потерпає результат від недоліків кримінального процесуального законодавства, що створюють умови для грубих зловживань учасниками процесуальними правами, широких можливостей для затягування процесів до безкінечності, формально не порушуючи закон, але не даючи шансу поставити і крапку в питаннях, відповідей на які від нас чекає громадськість", - каже генпрокурор.

Крім цього, наголошує вона, у КПК нормативно неврегульовані питання, пов’язані з міжнародним розшуком.

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Автор: УНІАН