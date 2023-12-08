Тепер в українському парламенті буде лише 401 нардеп.

Верховна Рада України проголосувала за припинення повноважень трьох народних депутатів України - Максима Єфімова (група "Відродження України"), Дмитра Шпенова (позафракційний) та Віталія Данілова (фракція "Батьківщина").

За постанову про дострокове складення повноважень Данілова проголосував 291 народний депутат. Він написав заяву, в якій було сказано, що виходить з фракції "Батьківщина" (а це вже підстава для позбавлення його мандату, оскільки він обирався по списку партії "Батьківщина", - УНІАН) і складає депутатські повноваження. Тепер до парламенту замість нього зайде депутат, який був у списку партії наступним.

За дострокове припинення повноважень народного депутата України Єфімова, який входив до групи "Відновлення України", що утворилася після заборони партії і відповідно фракції "Опозиційна платформа за життя", і в ній були в більшості саме депутати цієї фракції, проголосувало 283 народних депутати. Єфімов був співголовою цієї групи.

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Він обирався до парламенту в окрузі №48 в Донецькій області. В таких випадках мають бути проведені вибори в окрузі, а це у час війни неможливо. Тому в парламенті мінус один мандат. Єфімов сам написав заяву про складення депутатських повноважень, не вказуючи причину цього кроку.

Також парламент проголосував за дострокове припинення повноважень народного депутата Шпенова. "За" це рішення проголосувало 289 народних депутатів. Він обирався у виборчому окрузі №37 Дніпропетровської області. У парламенті був позафракційним. Сам написав заяву про складення повноважень, не вказавши причину. Відповідно через неможливість проведення виборів, - це ще мінус один мандат.

Як відомо, до цього голосування в парламенті налічувалося 403 народних депутати, оскільки два депутати були "мажоритарниками", і вибори не можуть бути проведені, то тепер у парламенті вперше залишається рекордно мала кількість нардепів - 401.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Максим Єфімов, який був обраний до Верховної Ради у 2019 році на мажоритарному окрузі з центром у місті Краматорськ Донецької області, пояснив, чому складає депутатські повноваження. Він зазначав, що повномасштабна війна Росії проти України зменшує увагу Верховної Ради і Кабінету міністрів до життя на місцевому рівні. Він говорив, що хоче зосередити свої зусилля на роботі в регіоні задля збереження промислового та економічного потенціалу міста Краматорська, у тому числі шляхом релокації потужностей регіону.

Віталій Данілов у 2019 році обирався від партії "Батьківщина" під номером 16, очолював Харківську обласну організацію партії, експрезидент Української футбольної Прем'єр-ліги, президент ФК "Харків".

Був підписантом заяви-звернення до голови ВР Руслана Стефанчука про розгляд питання щодо позбавлення повноважень народних депутатів та депутатів місцевих рад, які були обрані від заборонених проросійських партій.

Дмитро Шпенов раніше обирався до Верховної Ради України від "Партії регіонів", був помічений на кнопкодавстві, тобто голосуванні за інших депутатів, в попередніх скликаннях парламенту.

Довідка УНІАН. Відповідно до Конституції, до парламенту має бути обрано 450 народних депутатів, але через незаконну анексію Криму і частково Донецької і Луганської областей, до парламенту нинішнього 9 скликання було обрано лише 424 нардепи.

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