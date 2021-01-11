Йдеться не лише про невідвідування засідань парламенту, але й засідань комітетів.

Понад 30 млн грн було зекономлено для державного бюджету за рахунок штрафування народних депутатів України, які не ходять на роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Павло Фролов (фракція «Слуга народу») в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Ми передбачили в цьому скликанні дуже суттєві штрафи для тих депутатів, які не ходять на роботу або не відвідують засідання комітету. Тобто, якщо відсоток голосувань за місяць у депутата менше ніж 70%, то він не отримує 42 тис. «депутатських» (йдеться про 42 тис. грн - УНІАН)», - сказав Фролов.

За його словами, таким чином, минулого року понад 30 млн грн зекономлено і повернуто в бюджет.

При цьому Фролов наголосив, що раніше такої практики не було.

Читайте такожУ "Слузі народу" запропонували штрафувати політиків, які не говорять публічно українською мовою

Закон про штрафи для нардепів-прогульників

16 жовтня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про позбавлення народних депутатів права на депутатські виплати, якщо вони без поважної причини не голосують на пленарних засіданнях чи пропускають засідання комітетів.

Вже за листопад 2019 року нардепів ошрафували майже на 3 мільйони гривень за пропуски засідань Верховної Ради без поважних причин та неголосування за законопроекти.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк