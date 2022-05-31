Людмила Денісова заявила, що буде оскаржувати своє звільнення з посади уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Денісова на своїй сторінці у Facebook написали, що її звільнили незаконно.
"…Мене звільнено всупереч Конституції, законам України й міжнародним стандартам. Це рішення я буду оскаржувати в суді. Закон єдиний для всіх!..", - стверджує вона.
Нагадаємо, 31 травня у Раді за звільнення Людмили Денісової з посади уповноваженого парламенту з прав людини проголосували 234 народних обранців.
Потім активісти повідомили, що кандидатами на посаду омбудсмена є Олександр Качура, Микола Тищенко й Мар’яна Безугла.
Потім нардеп Денис Маслов прокоментував рішення Ради щодо звільнення Денісової й відомості про можливих кандидатів на посаду уповноваженого з прав людини.
За його словами, на офіс омбудсмена надходили численні скарги та нарікання. Народний обранець додав, що визначеного переліку кандидатів на посаду омбудсмена немає.
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