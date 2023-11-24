Лідер фракції "Слуга народу" сказав, чи можуть наступного року в Україні відбутися хоч якісь вибори.

Наступного року в Україні ніяких виборів не буде.

Про це лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів в інтерв'ю журналістці "1+1" Наталії Мосійчук. Співбесідник заявив, що "не буде ніяких виборів".

"Давайте будемо покроково іти - наступний рік, я не вважаю, що взагалі якісь вибори можуть бути. Ні президентські, ні парламентські, ні місцеві - ніякі", - сказав Арахамія.

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Варто зазначити, що в Україні чергові президентські перегони за звичайних умов мали б відбутися навесні наступного року. Зараз у суспільстві йде дискусія щодо того, чи треба проводити вибори в умовах повномасштабної війни проти російських загарбників.

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Нагадаємо, на початку жовтня Володимир Зеленський говорив, що вибори можуть відбутися, якщо Верховній Раді "вдасться вирішити всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування".

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що український лідер розглядає можливість проведення виборів президента наступної весни. Очільник МЗС додав, що через проведення виборчих перегонів під час повномасштабної війни нашій державі загрожують "безпрецедентні" виклики.

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