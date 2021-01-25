Ігоря Сапожка переобрали мером міста Бровари Київської області.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Центрвиборчкому.
Так, кандидатуру Сапожка підтримали 21 тис. 787 виборців, тобто 53,16%.
Крім того, першість на виборах до міськради також отримала партія "Команда Ігоря Сапожка - "Єдність", яка отримала 12 мандатів з 38.
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Місцеві вибори у Броварах: що відомо
Місцеві вибори у Броварах відбулися 17 січня, адже вибори, що пройшли 25 жовтня минулого року, суд через масові порушення визнав такими, що не відбулися.
Ігор Сапожко: хто він такий
Ігор Сапожко став очільником Броварів вже втретє. Він вже був обраний міським головою у 2010 та 2015 роках, а з 2008-го виконував обов'язки мера.
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