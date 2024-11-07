За словами президента Франції, якщо Росія переможе Україну, Європа зіткнеться з експансіоністською силою біля власних воріт.

Роль Європи полягає в тому, щоб "не коментувати" перемогу Дональда Трампа на виборах президента США. Про це під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє The Times.

Він також попередив, що якщо Росія переможе Україну, Європа зіткнеться з експансіоністською "імперською силою" біля власних воріт.

При цьому Європа, за словами Макрона, стоїть перед "вирішальним моментом" і повинна визначати свою долю.

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"У нас є два блоки: США з одного боку і Китай з іншого. В першу чергу вони будуть відстоювати свої теперішні інтереси. Чи хочемо ми читати історію, написану іншими: війни, розв'язані Володимиром Путіним, вибори в США, технологічний чи торговий вибір Китаю. Або ми хочемо написати свою історію. Думаю, у нас є сили її написати. Ми не можемо дозволити собі зникнути геополітично", - підкреслив Макрон.

Реакція Франції на перемогу Трампа

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах у США. Він, зокрема, зазначив, що Франція "готова працювати разом, як ми вже робили це протягом 4 років".

Раніше Макрон засудив подвійні стандарти щодо України і Близького Сходу. Французький президент закликав франкомовний світ до спільного бачення війн в Україні та інших регіонах світу.

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