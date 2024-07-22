Київ вдячний Байдену за його непохитну підтримку боротьби нашої країни за свободу, підкреслив український лідер.

Президент США Джо Байден вирішив знятися з виборів очільника Штатів, які мають відбутися на початку листопада поточного року. Лідер України Володимир Зеленський заявив, що українці завжди будуть вдячні за лідерство Байдена - він підтримав нашу державу "в найдраматичніший момент в історії, допоміг нам запобігти путінській окупації і продовжує підтримувати нас протягом всієї цієї жахливої війни".

Українська сторона поважає важке, але сильне рішення Байдена, написав президент у Х. "Україна вдячна президенту Байдену за його непохитну підтримку боротьби нашої країни за свободу, яка разом із сильною двопартійною підтримкою у Сполучених Штатах була й залишається критично важливою", - зазначив Зеленський.

Очільник нашої Батьківщини додав, що зараз ситуація в Україні та на всій європейській території не менш складна, і Київ сподівається, що подальше сильне лідерство США не дасть домогтися РФ результатів під час агресії.

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У центрі уваги вибори в США 2024 - що варто знати

81-річний Джо Байден наприкінці червня провалив перші передвиборчі дебати зі своїм конкурентом - колишнім президентом США, республіканцем Дональдом Трампом. Пізніше ЗМІ писали, що багато впливових демократів просили Байдена знятися з виборів. Згодом президент Штатів стверджував, що перебуває "на коні".

21 липня Байден оголосив, що знімає свою кандидатуру з виборів. За відомостями Politico, президент лікувався від коронавірусу у своєму будинку й почав усвідомлювати, що боротьба за посаду очільника держави для нього закінчилася.

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