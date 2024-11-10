За словами угорського політика, новий президент США матиме зовсім інший підхід щодо вирішення військових конфліктів.

Результати президентських виборів у США, які відбулися на цьому тижні, створили абсолютно нові політичні реальність, дійсність та середовище. Про це заявив міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто в ефірі радіо Kossuth, передає Telex.

Він зазначив, що адміністрація, уряд та президент США будуть мати зовсім інший, промирний підхід до провійськової позиції, яку вони займали до цього часу, що "ставить під сумнів і змушує змінити повністю провальну європейську стратегію постачання зброї, розміщення зброї на території Росії і прийняття нових санкційних пакетів".

Сіярто вважає, що перемога Дональда Трампа показує нову реальність не лише у світовій політиці, але і у житті Угорщини. За його словами, перемога республіканця на виборах означає, що є шанс, що "наступний рік може повернути мир в Європу".

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Політик підкреслив, що завдяки миру відкриваються зовсім інші економічні можливості, ніж під час війни.

Вибори в США - останні новини

Як писав УНІАН, в США завершили підрахунок голосів на виборах. Таким чином кандидат у президенти США Дональд Трамп забрав останній "хиткий" штат, тобто Арізону. Зокрема він набрав 74,6 мільйона голосів по всій країні (50,5%) проти 70,9 мільйона у Гарріс (48%).

Також повідомлялось, що Дональд Трамп вперше в історії США призначив очільником апарату Білого дому жінку, а саме керівника його передвиборчої кампанії Сьюзі Вайлз. За словами новообраного президента, Сьюзі є сильним, розумним та інноваційним фахівцем.

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