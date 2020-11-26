Вирішено направити до суду протоколи про адміністративні порушення щодо «112 Україна», «Наш», «NewsОne» і регіональних в «Z Zik», «Тернопіль 1», «V», «КМТ», «Z», «Рівне 1».

Національна рада з питань телебачання та радіомовлення склала протоколи на 9 українських мовників про адмінпорушення щодо виборчого законодавства і направить їх до суду.

Читайте такожСкандал з втручанням у вибори на Закарпатті: українські прикордонники "розвернули" уповноваженого уряду УгорщиниПро це повідомляє прес-служба Нацради.

«Через виявлені факти недотримання порядку ведення передвиборної агітації Національна рада на засіданні 26 листопада вирішила направити до суду протоколи про адміністративні порушення щодо загальнонаціональних телеканалів «112 Україна», «Наш», «NewsОne» і регіональних в «Z Zik», «Тернопіль 1», «V», «КМТ», «Z», «Рівне 1», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про ці випадки регулятор також поінформує Центральну виборчу комісію.

«Рішення до мовників ухвалено на підставі висновків робочої групи, що діє при Національній раді для нагляду за дотриманням у ЗМІ виборчого законодавства», - наголосили в Нацраді.

Вони пояснили, що підставою для складання протоколів стали недотримання низки норм Виборчого кодексу України, серед яких ч.4 четверта ст. 51, ч. 5 ст.51, ч. 3 ст.52, ч. 4 ст. 57, ч.8 ст. 57, ч. 6 ст. 55, ч. 7 ст. 55 Виборчого кодексу та пункт а) ч.1 ст. 59 закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Також в Нацраді навели приклади порушення телеканалами законодавства про вибори.

Зокрема, 20, 21 жовтня і в день голосування 25 жовтня телеканал «112 Україна» (ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ) і 20 жовтня та 25 жовтня телеканал «NewsОne» (ТОВ «Новини 24 години», м. Київ) транслювали в ефірі сюжети із символікою політичної партії «Опозиційна платформа – за життя», що містили приховану передвиборну агітацію.

Телеканал «Наш» ( ТОВ «Наш 365», м. Київ) 21 жовтня демонстрував передвиборну агітацію у формі політичної реклами партії «Перемога Пальчевського», яка не була відокремлена від інших матеріалів і позначена як така. Також 23 жовтня він транслював передачу «Марафон» із антиагітаційною промовою кандидата на посаду Слов’янського міського голови Донецької області від «Партії миру та розвитку» Нелі Штепи проти політичної партії «Опозиційна платформа – За життя».

«Z Zik» (ТОВ «ТРК «Нові комунікації», м. Львів) 20 і 22 жовтня показував сюжети про візити до різних міст нардепів від партії «Опозиційна платформа – за життя» – Віктора Медведчука, Вадима Рабіновича, Наталії Королевської, Олександра Фельдмана. Здебільшого такі візити мали на меті підтримку місцевого кандидата від партії «ОПЗ» і містили символіку політпартії.

«Z» (КП «Муніципальна телевізійна мережа», м. Запоріжжя) у день голосування 25 жовтня транслював інформаційну програму «Місто zp.ua», де у кількох сюжетах показували кандидата на посаду Запорізького міського голови, чинного мера Володимира Буряка, і транслювали його заклик брати активну участь у виборах.

«КМТ» (КП «Державна студія «Державна студія «Калуське міське телебачення», м. Калуш Івано-Франківської обл.) 19 жовтня транслював передачу «На часі» за участі кандидата на посаду Калуського міського голови Ігоря Насалика. Цього ж дня телеканал «Рівне 1» (ТОВ «ТРК «Рівне 1») у передачі «Новини» показав сюжет про прийом жителів міста в громадській приймальні кандидата на посаду міського голови Юрія Вознюка, в якому була наявна символіка партії та ознаки передвиборної агітації.

«Тернопіль 1» (ПП «ТРО «Тернопіль-медіа») 24 жовтня транслював передачу «Персона від мрії до успіху», яка була присвячена кандидату в мери міста від ВО «Батьківщина» Леоніду Бицюрі. Сумський телеканал «V» (ТОВ «ТРК «Відікон», м. Суми») також цього дня випустив програму «Будівельна компанія Федорченка» про історію та здобутки компанії і її генерального директора, який водночас був кандидатом у депутати Сумської обласної ради.

Протоколи про адміністративні порушення мовниками виборчого законодавства у відповідному порядку будуть передані до судових інстанцій.

Місцеві вибори в Україні

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк