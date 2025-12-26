Низька явка може поставити 'воєнні' вибори під сумнів, - голова ЦВК

Також під питанням те, чи поїдуть до України офіційні міжнародні спостерігачі в умовах, якщо триває воєнний стан.

Безпекові ризики у разі проведення виборів у особливий період, під час воєнного стану, можуть призвести до дуже низької явки. Про це сказав голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко під час Установчого засідання Робочої групи з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні.

"Як забезпечити проведення виборчого процесу і голосування в умовах обстрілів, постійних повітряних тривог, можливої зміни лінії фронту. Це дуже складні питання. Не знаю, як на них давати відповіді", - сказав Діденко.

Йдеться також про те, як в умовах правового режиму воєнного стану, обстрілів та тривог, забезпечувати принципи та стандарти виборчого процесу, рівність кандидатів, доступ до медіа та свободу агітації.

Участь у виборах військовослужбовців

"Голосування військовослужбовців: у повоєнний період - складне завдання, в період воєнного стану воно складніше в рази, в десятки разів, мабуть. І ми розуміємо, що досить велика кількість військовослужбовців просто не зможе проголосувати, якщо бойові дії триватимуть", - зауважив голова ЦВК.

Крім того, додав він, тут виникає й окреме безпекове питання, адже "якщо військовослужбовці збираються десь так для голосування, то це може бути спокуса для додаткових атак, тобто підвищена загроза для їхнього життя".

Виборча інфраструктура

Наступна проблема - це забезпечення роботи виборчої інфраструктури в особливих умовах, а також в умовах блекаутів. "Виборчий процес - швидкоплинний. Строки короткі, чітко визначені. І збити Центральну виборчу комісію, наприклад, на стадії реєстрації, прийому документів, забезпечення виготовлення виборчих бюлетенів дуже нескладно, організувавши ту ж атаку, тривогу", - підкреслив Діденко.

Водночас, додав він, відновити ці строки може бути не лише неможливо, згідно із законодавством, а й складно фактично, аби не зірвати виборчий процес.

Голосування за кордоном

Говорячи про голосування за кордоном, голова ЦВК зауважив, що усі механізми, які напрацювала Комісія, потребують певного часу на підготовку. "Якщо ми говоримо про вибори в особливий період в короткі строки, то навіть за максимального сприяння і допомоги іноземних держав може бути дуже складно розширити можливості для голосування шляхом створення додаткових виборчих дільниць", - сказав Діденко.

Він пояснив, що це величезна робота, яку мають провести наші посольства та консульства у взаємодії з іншими державами, що потребує часу та узгоджень.

Міжнародні спостерігачі

"Ще одна проблема - як забезпечити міжнародне спостереження. Чи поїдуть до нас офіційні міжнародні спостерігачі в умовах, якщо в Україні триває воєнний стан, - питання", - зазначив голова ЦВК.

Явка

Він зауважив, що проведення виборів у особливий період, під час воєнного стану, підвищує безпекові ризики. "Відповідно, це зменшує те, що громадяни підуть на дільниці. Під загрозами можливих обстрілів, провокацій, під загрозою мобілізації, з інших приводів. І це все може призвести до дуже низької явки", - наголосив Діденко.

Крім того, додав він, враховуючи складнощі голосування за кордоном, то в цілому тут постає питання легітимності результатів виборів. "Дуже добре треба подумати, як забезпечити таким чином, щоб в таких умовах ми не отримали результати, які не будуть сприйматися через те, що невелика кількість громадян проголосує. Як тоді з цього виходити - незрозуміло", - сказав голова ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, за словами президента України Володимира Зеленського, педалювати питання виборів в Україні почала саме американська сторона.

Він наголосив, що наразі є законодавчі ініціативи, які можна змінювати стосовно війни. Але головне питання - це безпека проведення виборів.

