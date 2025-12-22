У Раді зайнялися виборами: Арахамія розповів деталі

В парламенті формується робоча група, яка має опрацювати питання виборів.

Згідно з попередньою домовленістю, у Верховній Раді формується робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів Президента України під час воєнного стану.

Про це повідомив у Telegram голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він зазначив, що робота вестиметься на базі профільного Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, з залученням представників усіх фракцій та груп парламенту, Центральної виборчої комісії ,а також громадських організацій, які займаються питаннями виборів.

За його словами, засідання має відбутися незабаром за участю представників ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна провести президентські вибори, попри воєнний стан.

Український президент Володимир Зеленський запевнив, що він не має наміру триматися за президентське крісло.

В інтерв’ю для PAP Зеленський сказав, що його реакція на сигнали з боку США була дуже відкритою. Він зазначив, що готовий до виборів, якщо буде забезпечена можливість проведення належних, гідних і демократичних виборів.

За словами Зеленського, організація виборів в умовах воєнного часу потребуватиме змін в українському законодавстві. Наголосив, що необхідно забезпечити безпеку людей на час проведення таких виборів, щоб людей просто не вбивали, коли вони приходять на виборчі дільниці.

