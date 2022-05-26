Кондратюк подякувала Сабору Хорватії за беззастережну підтримку європейського вибору України.

Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк у межах робочого візиту до Хорватії виступила зі зверненням до депутатів парламенту - Хорватського Сабору.

Про це повідомляє пресс-служба Верховної Ради України.

Від імені Верховної Ради Кондратюк подякувала Сабору Хорватії за беззастережну підтримку європейського вибору України та ту роботу, яку проводить керівництво й депутати хорватського парламенту щодо надання нашій країні статусу держави-кандидата на членство в ЄС.

"Сердечно вітаю Хорватію, хочу окремо подякувати і відзначити героїзм усіх ваших громадян. Усіх чоловіків і жінок, які зі зброєю в руках та своєю невтомною працею виборювали та відстоювали Державність і Незалежність Хорватії! Це не дар! Своя самостійна держава — не дається легко і ми також в цьому переконалися. Це поєднання великої праці та воїнської звитяги у боротьбі за рідний край. Від імені Народу України, від імені Верховної Ради і Президента Володимира Зеленського, я хочу подякувати Хорватії за послідовну підтримку України з початку масштабного російського вторгнення. За військову та гуманітарну допомогу і принципову підтримку усіх санкцій ЄС проти країни-агресора - РФ", - сказала вона.

Примітно, що Олена Кондратюк звернулася до Сабору українською мовою.

"Було великою честю для мене виступити у Саборі Хорватії рідною українською мовою, такою близькою до хорватської. Українською, яку сьогодні хочуть знищити разом із моїм Українським народом", - наголосила заступниця голови ВРУ.

Раніше заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк провела робочу зустріч зі Спікером Сейму Латвійської Республіки Інарою Мурніеце.