В Євросоюзі, зокрема, закликали російську владу діяти конструктивно.

В Євросоюзі закликали Росію припинити фінансування бойовиків на Донбасі й використовувати свій вплив на них для припинення вогню.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками 23-го саміту Україна – Європейський Союз, яку затвердили президент України Володимир Зеленський, очільник Європейської Ради Шарль Мішель та глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Зокрема, у ЄС підкреслили важливість повного впровадження заходів, про які було домовлено під час нормандського саміту в Парижі в грудні 2019 року, а також повного виконання Мінських домовленостей, підкреслюючи відповідальність Росії як сторони конфлікту.

У ЄС також привітали конструктивний підхід України у нормандському форматі та Тристоронній контактній групі та закликали Росію теж діяти конструктивно та брати сумлінну участь у переговорах в рамках цих форматів для вирішення конфлікту.

Читайте такожЄС визнав значний прогрес України у проведенні реформ: спільна заява за результатами саміту"Ми засуджуємо порушення припинення вогню збройними формуваннями, що підтримуються Росією, а також закликаємо Росію повністю визнати свою відповідальність в цьому контексті та використати свій значний вплив на збройні формування, які вона підтримує, відновити всеосяжне припинення вогню, виконати Мінські домовленості в повному обсязі, надати вільний та безперешкодний доступ Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ до непідконтрольних уряду України ділянок уздовж українсько-російського державного кордону, відповідно до її мандату", – йдеться у заяві.

У Євросоюзі також висловили жаль щодо рішення Росії не погоджуватись на продовження спостережної місії ОБСЄ на двох контрольно-пропускних пунктах російсько-українського кордону (Гуково та Донецьк).

"Ми повторили наш заклик до Росії невідкладно припинити підбурення конфлікту наданням фінансової та військової допомоги озброєним формуванням, які вона підтримує, а також вивести російські війська та техніку від східного кордону України та з Кримського півострова", – наголошується в тексті.

У ЄС наголосили, що стурбовані присутністю російської військової техніки та особового складу на непідконтрольних уряду України територіях Криму та Донбасу.

"Ми наполегливо вимагаємо від Росії виконати свої зобов’язання відповідно до Віденського документу, а також забезпечити більше прозорості та правдиво пояснити розгортання військових сил та техніки в цих районах", – сказано в документі.

Крім того, в Євросоюзі закликали РФ негайно звільнити всіх українських політв'язнів, яких незаконно утримують на російській території та у захопленому Криму.

Урсула фон дер Ляйєн закликає Російську Федерацію визнати відповідальність у якості сторони конфлікту за врегулювання ситуації на Донбасі, як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила за підсумками засідання в рамках саміту Україна – ЄС.

Президент Єврокомісії сказала, що Україна може бути впевнена в непохитній підтримці та відданості Євросоюзу щодо її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.

Читайте такожЄС розширив санкції проти Росії через порушення суверенітету України"І ми продовжуємо підтримувати виконання Мінських домовленостей повністю. Ми віддаємо належне Україні за її зусилля. Ми повністю підтримуємо вашу позицію і позицію уряду вашого президента. І ми закликаємо Росію взяти на себе відповідальність як сторони конфлікту", – підкреслила президент Єврокомісії.

Черговий саміт Україна – ЄС проходив у Києві 12 жовтня.

Нагадаємо, Росія в березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим та почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ постачає на окуповані території Донецької та Луганської областей озброєння і направляє найманців та військових. Бойові дії в Луганській і Донецькій областях тривають з середини квітня 2014 року.

Влада РФ постійно заперечує свою роль у війні на Донбасі. Росія стверджує, що на Донбасі нібито відбувається "громадянська війна", а рішення щодо врегулювання конфлікту українська влада повинна знайти з бойовиками самопроголошених "ДНР/ЛНР".

Питання Криму російська влада називає "закритим". Київ створив для деокупації півострова "Кримську платформу", 23 серпня пройшов її перший саміт.

Автори: Віталій Саєнко, Антоніна Доломанжи