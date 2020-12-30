В Офісі президента України заявили, що будь-які «заяви», розміщені на сайті Конституційного суду і щодо яких суд не ухвалював рішень, є юридично нікчемними.
Читайте такожУ Зеленського заявили, що Тупицький тепер не має права на скликання спецзасідання КСУПро це повідомляється в Telegram-каналі Офісу президента.
«Щодо останніх заяв секретаріату Конституційного суду. Закон України «Про Конституційний суд України», Регламент КСУ, Положення про офіційний веб-сайт Конституційного суду чітко визначають, яка інформація може бути розміщена на сайті КСУ. Ні вказаними вище, ні жодним іншим чинним нормативно-правовим актом України не передбачено можливості розміщення на офіційному сайті КСУ повідомлення Правового департаменту секретаріату КСУ, невідомо ким підготовленого та такого, що за своїм змістом є присвоєнням повноважень Конституційного суду правовим департаментом», - зазначили в ОП.
У президента заявили, що розміщення таких «висновків» та «роз'яснень» на офіційному сайті суду має на меті свідоме введення в оману суспільства та ЗМІ щодо правової позиції КС.
«Відповідно, будь-які «заяви», «роз'яснення» та «висновки», розміщені на сайті суду, щодо яких КСУ не ухвалював рішень, є юридично нікчемними, а посадові особи, які дали розпорядження на їхнє розміщення, мають бути притягнуті до юридичної, серед іншого – кримінальної відповідальності за привласнення повноважень Конституційного суду», - говориться в повідомленні.
Відсторонення Тупицького: що відомо
- Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 грудня вдень на офіційному сайті КСУ розмістили коментар Правового департаменту секретаріату Конституційного суду, у якому заявили про незаконність указу президента щодо відсторонення голови суду Олександра Тупицького від посади судді КС.
- 28 грудня голова КСУ Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генерального прокурора, тому повідомлення про підозру у підкупі свідка та у завідомо неправдивих показах свідка йому надіслали поштою.
- За даними слідства, з корисливих мотивів і в особистих інтересах та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Тупицький вчинив вплив на свідка в кримінальному провадженні шляхом підкупу для того, щоб він відмовився від надання показів або дав неправдиві свідчення.
- Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надавав слідчому управлінню спецрозслідувань Генпрокуратури неправдиві покази, поєднані зі штучним створенням доказів стороною захисту в кримінальному провадженні щодо заволодіння майновими активами ВАТ «Зуєвський енергомеханічний завод».
- Також в Офісі генпрокурора заявили, що направлять клопотання президенту щодо відсторонення Тупицького від посади судді.
- 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram