У президента наголосили, що посадові особи, які розпорядилися розмістити цю заяву, мають бути притягнуті до відповідальності.

В Офісі президента України заявили, що будь-які «заяви», розміщені на сайті Конституційного суду і щодо яких суд не ухвалював рішень, є юридично нікчемними.

Читайте такожУ Зеленського заявили, що Тупицький тепер не має права на скликання спецзасідання КСУПро це повідомляється в Telegram-каналі Офісу президента.

«Щодо останніх заяв секретаріату Конституційного суду. Закон України «Про Конституційний суд України», Регламент КСУ, Положення про офіційний веб-сайт Конституційного суду чітко визначають, яка інформація може бути розміщена на сайті КСУ. Ні вказаними вище, ні жодним іншим чинним нормативно-правовим актом України не передбачено можливості розміщення на офіційному сайті КСУ повідомлення Правового департаменту секретаріату КСУ, невідомо ким підготовленого та такого, що за своїм змістом є присвоєнням повноважень Конституційного суду правовим департаментом», - зазначили в ОП.

У президента заявили, що розміщення таких «висновків» та «роз'яснень» на офіційному сайті суду має на меті свідоме введення в оману суспільства та ЗМІ щодо правової позиції КС.

«Відповідно, будь-які «заяви», «роз'яснення» та «висновки», розміщені на сайті суду, щодо яких КСУ не ухвалював рішень, є юридично нікчемними, а посадові особи, які дали розпорядження на їхнє розміщення, мають бути притягнуті до юридичної, серед іншого – кримінальної відповідальності за привласнення повноважень Конституційного суду», - говориться в повідомленні.

Відсторонення Тупицького: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 грудня вдень на офіційному сайті КСУ розмістили коментар Правового департаменту секретаріату Конституційного суду, у якому заявили про незаконність указу президента щодо відсторонення голови суду Олександра Тупицького від посади судді КС.

28 грудня голова КСУ Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генерального прокурора, тому повідомлення про підозру у підкупі свідка та у завідомо неправдивих показах свідка йому надіслали поштою.

За даними слідства, з корисливих мотивів і в особистих інтересах та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Тупицький вчинив вплив на свідка в кримінальному провадженні шляхом підкупу для того, щоб він відмовився від надання показів або дав неправдиві свідчення.

Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надавав слідчому управлінню спецрозслідувань Генпрокуратури неправдиві покази, поєднані зі штучним створенням доказів стороною захисту в кримінальному провадженні щодо заволодіння майновими активами ВАТ «Зуєвський енергомеханічний завод».

Також в Офісі генпрокурора заявили, що направлять клопотання президенту щодо відсторонення Тупицького від посади судді.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.

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Автор: Інна Андаліцька