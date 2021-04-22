Український дипломат учора покинув територію РФ.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що високо цінує роботу консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка, видвореного з Росії.

Читайте такожКулеба відреагував на заяву Путіна про "червоні лінії"Як повідомив у коментарі УНІАН речник МЗС Олег Ніколенко, Сосонюк учора покинув Російську Федерацію.

"В Україні він планує взяти коротку відпустку, щоб провести час з родиною і відновити сили. Маємо розуміти, що робота українських дипломатів в Росії, фактично на території держави-агресора, сповнена численних викликів. Люди працюють в умовах посиленого тиску, перманентних загроз провокацій. До того ж, має місце нехтування російською стороною своїми зобов'язаннями у рамках Віденської конвенції про дипломатичні відносини, зокрема в частині гарантування безпеки іноземного дипломатичного корпусу", - повідомив Ніколенко.

Речник сказав, що в МЗС України високо цінують роботу Сосонюка та всіх співробітників українських дипломатичних установ у Росії.

"Після відпустки консул повернеться в зовнішньополітичне відомство і продовжить захищати національні інтереси нашої держави", - зазначив Ніколенко.

Затримання консула України в Санкт-Петербурзі: головне

16 квітня співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.

У спецслужбі стверджували, що Сосонюк нібито намагався отримати закриту інформацію, що міститься в базах даних російських правоохоронних органів.

У відомстві підкреслили, що така діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і носить «явно ворожий характер щодо Російської Федерації».

В українському МЗС висловили обурення інцидентом.

Згодом стало відомо, що Росія висилає українського консула, затриманого в Петербурзі.

Водночас Україна вирішила дзеркально вислати російського дипломата з Києва у відповідь на провокацію в Санкт-Петербурзі.

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Автор: Людмила Жерновська