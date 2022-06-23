Це один з понад 20 кораблів, які знаходились в українських портах на момент початку війни.

Вихід турецького судна з порту окупованого Маріуполя не пов'язаний з вивозом українського зерна.

Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар під час брифінгу.

"Це (вихід турецького судна з Маріуполя) зовсім не має нічого спільного з вивозом нашого зерна з наших портів. Насправді відбуваються переговори для переконання російської сторони приєднатись до чотиристоронніх переговорів і обговорення планів ООН щодо розблокування українських портів", - сказав він.

Щодо турецького корабля, то за словами Боднара, він зайшов у порт Маріуполя ще до початку повномасштабного вторгнення Росії, і весь цей час його тримали окупанти. Зараз це судно звільнили, воно вийшло з порту Маріуполь і тримає курс у відкрите море. Це один з 21-го корабля, які перебували в українських портах на момент початку війни.

Посол наголосив, що "тут ніякої зради немає", а російська пропаганда працює дуже активно і "намагається вбити клин" у відносинах між Україною і Туреччиною.

Крім цього, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу нагадав, що Анкара докладає зусиль до якнайшвидшого врегулювання продовольчої проблеми і продовжує активні переговори щодо цього питання як з Росією, так і з Україною, передає Анадолу.

"Якщо в Стамбулі буде досягнуто домовленості, то буде створено Моніторинговий центр, а також "зону безпеки" безпосередньо за межами вод України", - сказав турецький міністр.

За словами Чавушоглу, Туреччина прагне конструктивної ролі та докладає зусиль (для виходу із зернової кризи). Ця проблема має бути вирішена якнайшвидше, підкреслив він.

Відповідаючи на запитання журналістів про ймовірність експорту краденого з України зерна через порти Росії до різних країн, у тому числі до Туреччини, Чавушоглу зазначив, що час від часу в ЗМІ озвучуються подібні твердження.

Українська сторона також інформує Анкару з цього питання. "Ми з усією серйозністю розглядаємо і вивчаємо кожен сигнал, що надходить. Інформуємо з цього питання й українську сторону. Насправді моніторинг дуже простий. Для цього достатньо завантажити додаток вартістю 5-6 доларів. Це дозволяє відстежувати судноплавство, отримувати інформацію про порти виходу суден та їхній вантаж. Для цього не треба бути держчиновником. Доступ до інформації може отримати кожен", - сказав Чавушоглу.

"Туреччина вивчає інформацію про країну-виробника, порт відбуття. Ми щоразу перевіряємо та підтверджуємо, що продукція вироблена в Росії. Туреччина не допустить незаконної торгівлі українським зерном чи будь-якою іншою продукцією з боку будь-якої країни, зокрема Росії. Ми також самі не приймемо ці товари. Рішуча позиція Туреччини та її державних структур із цього питання незмінна", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, за даними Anadolu, 22 червня у Туреччині заявили про досягнення прогресу на переговорах з РФ про розблокування експорту українського зерна.

Зазначається, що делегація оборонного відомства Туреччини попрямувала до Росії для обговорення питання розблокування торговельного судноплавства в Чорному морі з метою транспортування зерна з українських портів, а також гарантування безпечного повернення військово-транспортних літаків Збройних сил Туреччини з аеропорту "Бориспіль" у Києві.

За даними агентства, при цьому зустріч в Москві дала перший конкретний результат. Буквально через кілька годин після закінчення тривалих переговорів турецький суховантаж Azov Concord залишив один з портів України. Azov Concord став першим іноземним судном, яке вийшло з українського порту Маріуполь, захопленого російськими окупантами.

Вас також можуть зацікавити новини: