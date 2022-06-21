Президент додав, що, окрім як зі слів окупантів, про стан українських військовополонених нічого невідомо.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна працює над звільненням захисників Маріуполя.

Про це він заявив на брифінгу за результатами зустрічі із прем’єр-міністром Люксембургу Ксав’є Бетелем.

За словами президента, це питання складне. Він запевнив, що на політичному рівні наша держава робить все, щоб звільнити українських захисників з полону. До цього процесу залучають Міжнародний комітет Червоного Хреста, ООН і навіть декілька держав, які мають певний вплив на росіян.

"Багато деталей не можу сказати. Дуже хочеться, щоб обмін відбувався, щоб ті чи інші партнери, які взяли на себе зобов’язання допомагати з цим обміном, дійсно тримали своє слово. Ми в це не тільки віримо. Ми працюємо, але вся праця відбувається на майданчику нашого Головного управління розвідки. Вони керують цим процесом. Будемо очікувати на результати", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що важливо не втрачати час під час розв'язання цих питань, оскільки це негативно впливає на українських захисників, які перебувають у полоні РФ, особливо на поранених.

"Що відбувається з ними конкретно зараз, з їх пораненнями, яку допомогу, окрім на словах (їм надають - УНІАН), ми нічого більше не знаємо", - сказав глава держави.

Він уточнив, що розвідка володіє детальнішою інформацією з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, захисники "Азовсталі" у Маріуполі героїчно тримали оборону близько двох місяців, відволікаючи на себе сили противника і не даючи йому рухатись на інші напрямки. Російські окупанти знищували "Азовсталь", випускаючи по території комбінату ракети, і скидаючи бомби, стріляючи з артилерії та танків, при цьому проводячи наземні атаки та штурми.

16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на "Азовсталі", зберегти життя особового складу. Зазначалось, що гарнізон виконав поставлене бойове завдання.

Після опівночі 17 травня почалася операція з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя.

За даними Міноборони, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу у Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку.

Згодом ЗМІ повідомили, що з "Азовсталі" було евакуйовано загалом близько 1,7 тис. захисників.

Нині вони перебувають на тимчасово окупованих територіях. Для повернення їх додому планується обмін.

6 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на території ОРДЛО може бути понад 2,5 тис. військовополонених з "Азовсталі" та наголосив, що зараз у ГУР є завдання повернути військових додому живими.

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