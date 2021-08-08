Євросоюз разом з партнерами-однодумцями закликає режим Лукашенка покласти край його репресивним практикам.

Скасування санкцій Євросоюзу проти Білорусі буде можливе лише після звільнення та реабілітації політв’язнів і проведення вільних і справедливих виборів під наглядом ОБСЄ.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля з нагоди першої річниці фальсифікованих виборів у Білорусі.

"Скасування санкцій ЄС буде можливе тільки після того, як влада Білорусі буде повністю дотримуватися принципів демократії і верховенства закону, поважатиме зобов'язання в галузі прав людини та припинить всі репресії. Режим повинен звільнити і беззастережно реабілітувати понад 600 політичних в'язнів і взяти участь в серйозному, такому, що заслуговує на довіру, і інклюзивному політичному процесі, результатом якого стануть вільні і справедливі вибори під наглядом Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ", - йдеться у заяві.

За словами Борреля, ЄС разом з партнерами-однодумцями відкрито і одностайно закликає режим Лукашенка покласти край його репресивним практикам.

Читайте такожВ Україні хочуть продовжити заборону на ввезення книг дев'яти видавництв РФ: список"Єдиний спосіб покласти край політичній кризі - це всебічний національний діалог. Як тільки Білорусь вступить на шлях демократичних перетворень, ЄС зобов'язується допомогти Білорусі стабілізувати її економіку, реформувати її інститути, щоб зробити їх більш стійкими і демократичними, створити нові робочі місця і підвищити рівень життя людей, в тому числі за допомогою Комплексного плану економічної підтримки до 3 мільярдів євро для демократичної Білорусі", - говориться у заяві.

Зазначається, що ЄС також продовжить підтримувати міжнародні ініціативи щодо залучення всіх винних до відповідальності, в тому числі через Управління Верховного комісара ООН з прав людини та Міжнародну платформу підзвітності для Білорусі.

"ЄС продовжуватиме підтримувати демократичну, незалежну, суверенну, процвітаючу і стабільну Білорусь. Голоси і воля народу Білорусі не будуть придушені", - заявив Боррель.

Як повідомляв УНІАН, у червні Європейський Союз узгодив економічні санкції щодо Білорусі у відповідь на інцидент з літаком Ryanair та арешт блогера Романа Протасевича.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що влада Мінська вимагає від супермаркетів прибрати українські товари з "найкращих полиць".

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Автор: Катерина Жирій