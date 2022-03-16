Голова МЗС України зазначив, що питання репарацій розглянуть на останньому етапі.

Міжнародний суд ООН на найвищому юридичному рівні констатував факт нападу Російської Федерації на Україну. РФ повинна негайно припинити безпідставну агресію

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook.

"Ми отримали все, що просили", – йдеться в повідомленні.

При цьому він пояснив, чому це важливо:

на найвищому юридичному рівні констатовано факт вторгнення РФ і визначено, що безпідставна агресія Росії повинна припинитися;

суд не знайшов жодних доказів заяв РФ про геноцид на території України;

13 суддів підтримали рішення, проти були тільки двоє - з РФ і Китаю, що додає вагу рішенню;

рішення суду є юридично зобов'язуючим, відповідно до норм міжнародного права;

рішення стане точкою відліку для інших юридичних і політичних оцінок агресії РФ.

"Україна тут перемогла і вимагає від Росії негайного виконання наказу суду і припинення агресії", – зазначив Кулеба.

За його словами, розгляд справи продовжать і це тривалий процес, але "відповідальність Росії неминуча". Дипломат вказав, що на останній стадії розгляду справи вирішиться питання репарацій

"Не сумніваюся, що і тут ми переможемо і врешті – решт грошима Росія також заплатить", - підсумував глава МЗС.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН у Гаазі виніс рішення у справі про напад Російської Федерації на Україну. РФ повинна негайно припинити війну.

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