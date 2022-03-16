Міжнародний суд ООН на найвищому юридичному рівні констатував факт нападу Російської Федерації на Україну. РФ повинна негайно припинити безпідставну агресію
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook.
"Ми отримали все, що просили", – йдеться в повідомленні.
При цьому він пояснив, чому це важливо:
- на найвищому юридичному рівні констатовано факт вторгнення РФ і визначено, що безпідставна агресія Росії повинна припинитися;
- суд не знайшов жодних доказів заяв РФ про геноцид на території України;
- 13 суддів підтримали рішення, проти були тільки двоє - з РФ і Китаю, що додає вагу рішенню;
- рішення суду є юридично зобов'язуючим, відповідно до норм міжнародного права;
- рішення стане точкою відліку для інших юридичних і політичних оцінок агресії РФ.
"Україна тут перемогла і вимагає від Росії негайного виконання наказу суду і припинення агресії", – зазначив Кулеба.
За його словами, розгляд справи продовжать і це тривалий процес, але "відповідальність Росії неминуча". Дипломат вказав, що на останній стадії розгляду справи вирішиться питання репарацій
"Не сумніваюся, що і тут ми переможемо і врешті – решт грошима Росія також заплатить", - підсумував глава МЗС.
Як раніше повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН у Гаазі виніс рішення у справі про напад Російської Федерації на Україну. РФ повинна негайно припинити війну.