Кулеба відреагував на рішення суду в Гаазі / фото REUTERS

Міжнародний суд ООН на найвищому юридичному рівні констатував факт нападу Російської Федерації на Україну. РФ повинна негайно припинити безпідставну агресію

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook.

"Ми отримали все, що просили", – йдеться в повідомленні.

При цьому він пояснив, чому це важливо:

  • на найвищому юридичному рівні констатовано факт вторгнення РФ і визначено, що безпідставна агресія Росії повинна припинитися;
  • суд не знайшов жодних доказів заяв РФ про геноцид на території України;
  • 13 суддів підтримали рішення, проти були тільки двоє - з РФ і Китаю, що додає вагу рішенню;
  • рішення суду є юридично зобов'язуючим, відповідно до норм міжнародного права;
  • рішення стане точкою відліку для інших юридичних і політичних оцінок агресії РФ.

"Україна тут перемогла і вимагає від Росії негайного виконання наказу суду і припинення агресії", – зазначив Кулеба.

За його словами, розгляд справи продовжать і це тривалий процес, але "відповідальність Росії неминуча". Дипломат вказав, що на останній стадії розгляду справи вирішиться питання репарацій

"Не сумніваюся, що і тут ми переможемо і врешті – решт грошима Росія також заплатить", - підсумував глава МЗС.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН у Гаазі виніс рішення у справі про напад Російської Федерації на Україну. РФ повинна негайно припинити війну.

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