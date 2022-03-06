Глава МЗС переконаний, що рано чи пізно Україні вдасться переломити ситуацію на свою користь в українському небі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що опрацьовуються різні варіанти для закриття неба над Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

"Насправді зараз опрацьовуються різні опції, різні варіанти того, як можна закрити небо над Україною, як можна вичистити з неба російські літаки. Це теж надзвичайно складна тема", - наголосив Кулеба.

При цьому, глава МЗС звернувся до усіх українців не припиняти вимагати від НАТО закриття неба над Україною.

"Рано чи пізно ми доб'ємося того, що в той чи інший спосіб ми змінимо на свою користь ситуацію в українському небі, але для цього потрібно безперервно тиснути", - сказав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі побоюються, що закриття неба над Україною призведе до повномасштабної війни в Європі із залученням великої кількості країн.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав НАТО змінити рішення і закрити повітряний простір над Україною.

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