Німецький міністр юстиції запевнив, що Берлін твердо стоїть на боці Києва.

У Берліні визнали свій внесок у війну Російської Федерації проти України. Йдеться про підтримку російського газового проекту "Північний потік-2".

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн запевнив, що Німеччина твердо стоїть на боці України.

"Ми також повинні чітко сказати: з сьогоднішньої точки зору, прихильність" Північному потоку-2 "у відповідь на анексію Криму була внеском Німеччини в розв'язання війни", - йдеться в повідомлення на сторінці відомства в Twitter.

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Роль Німеччини в будівництві "Північного потоку-2" - що відомо

Російський проект передбачав будівництво двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу. Його маршрут проклали від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини в обхід України. Будівництво газопроводу лобіювала тодішня канцлер Ангела Меркель.

22 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін зупинив сертифікацію газопроводу нібито у відповідь на рішення Кремля визнати "ЛНР" і "ДНР". Слідом від Підтримай проекту відмовитися німецький Фонд захисту клімату і навколишнього середовища, який створили для обходу санкцій США.

1 березня стало відомо, що оператор "Північного потоку-2" збанкрутував через антиросійські санкції. А 23 серпня президент Польщі Анджей Дуда закликав демонтувати газопровід.

2 вересня "Газпром" оголосив про повну зупинку подачі газу по "Північному потоку-1" на невизначений термін.

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