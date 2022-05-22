Михайло Подоляк зазначив, що мирні переговори з Москвою можливі після виведення російських військ з України.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк назвав дуже дивними заклики заходу до термінового припинення вогню Я Україні. Політик заявив, що не можна зупинити Російську Федерацію на півдорозі.

Про це він розповів в інтерв'ю Reuters

За його словами, мирні переговори між Києвом і Москвою можуть бути відновлені тільки після відходу російських військ з української території, тому що в іншому випадку окупанти будуть продовжувати війну.

"Війна не зупиниться після поступок. Вона просто буде поставлена на паузу на час. Через деякий час з новою силою росіяни наростять своє озброєння, живу силу і відпрацюють свої помилки, трохи модернізуються, звільнять багатьох генералів... І почнуть новий наступ, ще більш кривавий і масштабний", - заявив Подоляк.

При цьому він назвав заклики заходу до припинення вогню дуже дивними, тому що російські війська залишаються на півдні та сході України. Крім того, він вважає, що окупанти буду намагатися зафіксувати "якісь військові успіхи".

"За допомогою наших західних партнерів військових успіхів точно не буде... Було б добре, якби еліти Європи та США до кінця зрозуміли: Росію не можна зупинити на півдорозі, тому що вони (розвинуть) "реваншистські" настрої та будуть ще більш жорстокими...Вони повинні бути переможені, піддані хворобливому ураженню, настільки болючому, наскільки це можливо", - підсумував Подоляк.

Як раніше повідомляв УНІАН, у виданні The New York Times вийшла стаття, в якій редакція припустила, що Україні, швидше за все, доведеться піти на територіальні поступки, щоб зупинити війну.

У матеріалі сказано, що "якщо конфлікт дійсно призведе до реальних переговорів, українським лідерам доведеться приймати болючі територіальні рішення, яких зажадає будь-який компроміс".

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