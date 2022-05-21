Він зазначив, що для України принципово важливо звільнити свої території та відкинути росіян.

Будь-яка поступка Росії сьогодні – це не шлях до миру, а відкладена на декілька років війна.

Про це радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк написав у Твіттері.

"Якщо ти знаходишся за тисячу або навіть більше кілометрів від місця подій, то тобі видається, що ти глобально все розумієш, особливо про РФ. Особливо про те, що треба піти на маленькі поступки цій країні для того, щоб підписати мирну угоду. Так ось, будь-яка поступка РФ - це абсолютна точно більш потужна війна в набагато коротші терміни. Тобто відкладена війна. Хочемо війну ще більше, хочемо ще більш криваву війну, хочемо втягнути в це якомога більше людей, то давайте підемо на поступки Росії. Але Україна все розуміє інакше", - сказав Подоляк у відеозверненні.

Він зазначив, що для України принципово важливо звільнити свої території та відкинути росіян у своєму розвитку туди, де вони і мають знаходитись — у середньовіччя.

"Тому стратегія України абсолютно зрозуміла, і не треба нам пропонувати нездійсненні плани, щоб зберегла свою фізіономію РФ. Ні, Україна буде вирішувати свою долю", - додав Подоляк.

Як повідомлялося, у виданні The New York Times вийшла стаття, в якій редакція припустила, що Україні, швидше за все, доведеться піти на територіальні поступки, щоб зупинити війну.

У матеріалі сказано, що "якщо конфлікт справді призведе до реальних переговорів, українським лідерам доведеться приймати болісні територіальні рішення, яких вимагатиме будь-який компроміс".

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