Росія має звільнити українські території, включно з українським Кримом та українським Донбасом

Глава офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що Україна не піде на будь-яку нову угоду з РФ без повного звільнення своїх територій.

Про це він написав у Telegram-каналі.

"Нашою метою є найшвидше встановлення миру. Що довше триває ця війна, то більші ризики для всієї планети. Але цей мир має бути справедливим. Суверенітет і територіальна цілісність України – не тема для компромісів. Росія має звільнити наші території, включно з українським Кримом та українським Донбасом", - написав він.

За його словами, наступ росіян захлинається, вони переходять до оборони, намагаючись втримати захоплені території та створити передумови для чергової угоди, яку все одно невдовзі порушать.

"Як це було з двома Мінськими угодами. Для нас це неприпустимо", - підсумував Єрмак.

Нагадаємо, 17 квітня в ОП підтвердили, що переговори з агресором наразі на паузі. На це є декілька причин, зокрема, росіяни не демонструють ключового – розуміння сьогоднішніх процесів у світі й своєї вкрай негативної ролі.

Останній раз делегації двох країн зустрічалися віч-на-віч у кінці березня. В ході зустрічі українська делегація запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

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