Володимир Зеленський вказав, що Росія через Україну намагається прорватися в Європу.

Російські війська через Україну хочуть увірватися в Європу. Нинішні санкції не зупинили Росію, тому потрібно посилити тиск.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Італії.

"Це війна, яку Росія готувала давно. Яку одна людина готувала давно. Одна! Десятки років. Заробляючи божевільні кошти на експорті нафти і газу і направляючи їх на підготовку до війни. І не тільки проти України. Їх мета-це Європа. Вирішальний вплив на ваше життя, контроль над вашою політикою, руйнування ваших цінностей. Не тільки наших. Демократії, права людини, рівності, свободи... Таких же цінностей, як і у нас. Україна для російських військ-це ворота Європи. Вони хочуть увірватися. Але варварство не повинно пройти", - йдеться в повідомленні.

При цьому він нагадав, що Україна одна з перших прийшла на допомогу Італії під час пандемії COVID-19.

"Ми направили своїх лікарів. Італійці одними з перших прийшли на допомогу нам, коли наші люди постраждали від жахливої повені. Ви підтримали нас - щиро, швидко. Не просячи нічого натомість. Ви допомагаєте нам і зараз - ми дуже цінуємо це", - зазначив глава української держави.

Також він вказав, що нинішні санкції не зупинили Росію, тому закликав посилити тиск.

"Вторгнення не зупиняється вже 27 днів. Майже місяць. Отже, потрібно ще більше санкцій, ще більше тиску, щоб Росія шукала не військові резерви або найманців де-небудь в Лівії або Сирії. Щоб Росія шукала мир. Щоб та сама людина шукала світ", - підсумував Зеленський.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України. У зв'язку з цим Європейський Союз ввів санкції проти близького оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна і пропагандистів.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський закликав Італію не бути курортом для вбивць з Російської Федерації. При цьому він вказав, що президенту РФ Володимиру Путіну ця війна потрібна для того, щоб мати вплив на життя європейців, контроль над європейською політикою і з метою руйнування європейських цінностей: демократії, прав людини, рівності і свободи.

Вас також можуть зацікавити новини: