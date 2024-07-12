Зокрема, повідомлення і ідеї мають узгоджуватися з позицією коаліції країн, які підтримують Україну.

Ідеї прем'єр-міністра Віктора Орбана про переговори не мають жодної сили. Про це помічник Держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джеймс ОʼБрайєн сказав в інтерв'ю для Радіо свобода.

Зокрема, його попросили оцінити так звану миротворчу місію Віктора Орбана. За словами ОʼБрайєна, Альянс і коаліція, що підтримують Україну, мають чітку політику: ніщо про Україну без України, і що Україна має перемогти у цій війні.

"Коли різні політики починають відчувати, що вони – ті, хто мусить владнати конфлікт, я сприймаю це, як заздрість посередника. Кожен хоче бути особливим. І якщо повідомлення несе меседж коаліції, яка підтримує Україну, і альянсу, то воно має підтримку. Якщо це (а дехто підозрює, що повідомлення могло бути іншим) – лише одна людина, що пропонує ідеї, – це не має жодної сили", - наголосив ОʼБрайєн.

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На думку помічника держсекретаря США, російській диктатор Володимир Путін "достатньо добре розуміє, щоб не довіряти цьому як відображенню того, з чим він стикається".

Діяльність Орбана щодо України

Президент України Володимир Зеленський у контексті активних візитів Орбана до Москви і Пекіна сказав, що не усі лідери мають можливість проводити переговори про мир, бо для цього треба користуватися певним рівнем влади.

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