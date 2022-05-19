Зеленський нагадав, що про те, що Україна нікого не кидає.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що усі окуповані міста і громади мають знати, що Україна повернеться.

Про це він повідомив у відеозверненні.

"Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі-всі наші міста і громади, які перебувають під окупацією – під тимчасовою окупацією – мають знати, що Україна повернеться", - наголосив президент.

Зеленський нагадав, що про те, що Україна нікого не кидає і повертає те, що їй належить, він говорив сьогодні у зверненні до Дня вшанування памʼяті жертв депортації кримськотатарського народу.

"Ми памʼятаємо про Крим. І ми ніколи не забудемо ані 1944-й рік – геноцид, який влаштувала кримським татарам радянська влада, ані 2014-й рік – другу хвилю знищення усього вільного на півострові Крим", - підкреслив він.

Глава держави додав, що спеціально саме у цей день підписав закон про захист осіб, яких окупанти позбавили свободи, а також про захист членів родин таких людей.

Йдеться про усіх бранців Кремля – і в Криму і в окупованій частині Донбасу. Закон дає їм більше захисту і допомоги від держави.

Як повідомляв УНІАН, на всіх захоплених територіях України, які тимчасово контролюються російськими загарбниками, планується "максимальний обіг рубля".